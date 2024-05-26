台南市義消科技化訓練　五大隊強化救護救災技能

▲台南市消防局第五大隊於25日辦理「韌性台灣-強化各類型義消科技化訓練」，提升義消人員救護技能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第五大隊於25日辦理「韌性台灣-強化各類型義消科技化訓練」，提升義消人員救護技能，以因應救護與災害緊急案件，大橋救護義消、義消大灣防火宣導隊、永康義消、復興義消、鹽行義消、仁德義消等具備初級救護技術員以上資格之人員均參訓。

課程內容包括院前出血控制、大量傷病患檢傷、呼吸道建立、氧氣給予操作、災害與創傷心理、無線電通訊等項目，同時為強化義消急救理論基礎，特別邀請台南市立醫院王宇安醫師前來授課：從「心」說起，以簡淺易懂的敘述，講授專業的醫學知識。

從基本止血帶操作到深層傷口填塞、大量傷病患模擬訓練活動遊戲，趣味性地帶動，培養應變能力和團隊合作精神；並在分組項目強化操作：(一) 災害與創傷心理：災害中救護人員及患者的心理創傷分享，如何溝通和情感支持技巧；(二) 呼吸道建立：識別呼吸困難症狀，掌握呼吸道通暢技術；(三) 無線電通訊：災害現場信息準確傳遞和發話技巧；訓練通過實作和情境模擬，全面提升義消應變能力，在緊急情況下能夠迅速、準確地進行救援。

台南市長黃偉哲表示，市府積極配合內政部持續辦理「韌性台灣強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」，投入人力與資源增進義消在緊急事件中對於傷病的處置效率與提升傷病患生存率，期待藉由各項訓練能進一步提升義消整體應變能力，並向義消們致敬並感謝其奉獻精神和努力。

消防局長李明峯表示，本次訓練是台南市消防局為提升義消救護能力所做出的進化精進，消防局將持續推動的相關訓練，提高義消同仁的應變能力和專業技能，並鼓勵熱血市民踴躍加入義消，並呼籲企業公司鼓勵員工加入義消行列。

第五大隊大隊長鄭誌峰表示，義消的熱情和貢獻值得敬佩，在平時擔負著工作和家庭責任，卻願意在需要時投入到救援工作中，透過不斷的專業訓練和裝備的精進，提升消防能量，為市民的安全保障提供更加堅實的後盾。