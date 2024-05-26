台南市國際蘭馨會會長交接　新任會長黃秀麗帶領協會邁向璀璨未來

▲台南市國際蘭馨交流協會第29、30屆會長交接典禮，5月25日在總理大餐廳隆重舉行，第29屆會長童小芸（左一）交接給第30屆會長黃秀麗（右一）。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市國際蘭馨交流協會第29、30屆會長交接典禮，5月25日在總理大餐廳隆重舉行，第29屆會長童小芸交接給第30屆會長黃秀麗，現場蘭馨會姐妹們在溫馨氛圍中，見證國際蘭馨交流協會重要的新里程碑。

台南市國際蘭馨交流協會5月25日下午在總理大餐廳舉行了第29、30屆會長交接典禮；這一盛事不僅見證黃秀麗接任為第30屆會長，也表彰第28、29屆童小芸會長，在過去2屆任內卓越貢獻。

卸任會長童小芸表示，她擔任台南市國際蘭馨交流協會會長是一份榮耀，也是一份重大責任；回顧這2年，在眾多支持者幫助下，不僅在土耳其賑災捐款中取得佳績，還成功舉辦多項社會公益活動，這一切都離不開每一位蘭馨姊妹支持與愛護。

新任會長黃秀麗表示，她接棒成為新一屆會長，她深感榮幸，她非常感謝卸任會長童小芸任內的卓越貢獻；未來她將秉持蘭馨宗旨，繼續推動會務，並帶領協會邁向更加璀璨未來。

台南市社會局長盧禹璁親自到場見證，並頒發第30屆會長（理事長）當選證書。盧禹璁局長除向與會人士親切問安，肯定台南市國際蘭馨交流協會成員們付出行動、關懷弱勢，並讚許協會第29屆童小芸會長，致力社會公益愛心與行動，並祝福交接典禮一切順利，並祝第30屆黃秀麗接任會長，會務推動蓬勃昌隆、發光發熱。

據了解，國際蘭馨交流協會1921年成立於美國，目前在台灣專區成立以來，發展迅速，至今已有43個分會，已逾2000名會員，均為各行業婦女菁英，遍布全國各地；且配合S I A美洲聯盟會員拓展計劃，新分會創立及會員人數持續拓展增加中；其中，台南市菁英國際蘭馨交流協會亦是分會之一；1992年台灣專區由前國策顧問蔡鈴蘭創會總監創立，秉持創會宗旨「女人幫助女人」、「女人成就女人」、「女人支持女人」理念，深入社區協助弱勢婦女與女孩，藉以改善她們的生活。

國際蘭馨交流協會代表表示，該會在蔡鈴蘭創會總監一路以來的無私奉獻、努力耕耘，一步步帶領著蘭馨成長茁壯站上國際NGO舞台。國際蘭馨交流協會(Soroptimist International，簡稱SI)創設在1921年於美國加州奧克蘭，為聯合國正式承認國際性非政府組織INGO公益團體，有權派代表駐聯合國參加相關機構之國際性會議，組織遍及132個國家；目前已有120個國家加入，會員人數已逾10萬餘人。 Soroptimist係由兩個拉丁文「Soror」和「Optima」合併組成，涵義為「Best for Women」，是一個由商業與專業婦女組成國際社團。

國際蘭馨交流協會表示，我們的工作目標是要改善婦女與女孩的生活，國際蘭馨交流協會幫助婦女方式是提供資源，讓她們為自己、她們的家人、社區和世界創造正面改變；在全世界125個國家當中，每天都有將近10萬名「國際蘭馨交流協會」會員，在幫助婦女和女童實現她們的夢想。

「衡蘭芷若，德馨遠播」！台南市國際蘭馨交流協會表示，此次典禮不僅見證第30屆新任會長黃秀麗就任，也感謝前任會長童小芸第28、29屆辛勤付出與卓越領導，為協會帶來蓬勃發展；我們誠摯感謝與會貴賓見證這歷史性時刻，一同祝福新任會長會，會務興勝昌隆，台南市國際蘭馨協會再創高峰。