印度遊樂場大火增至28死　屍體焦黑難辨認

▲火災發生當下，遊樂場內擠滿了人。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

印度古茶拉底邦一間鐵皮搭建的兒童遊樂場25日傍晚發生大火，造成至少28人罹難，其中包括9名孩童，部分罹難者遺體燒到面目全非，難以辨認。目前遊樂場所有者與經理已遭拘捕，邦政府則是成立5人調查小組，報告將於72小時內出爐。

新德里電視台、印度教徒報等報導，這場大火發生在25日傍晚約5時30分左右，由於正值周末假期，拉吉科特市（Rajkot）這座臨時搭建的遊樂場擠滿了人，未限制入場人數上限，有許多帶著孩子們來玩樂的家庭在場，火勢在短短數分鐘內擴散，現場並沒有設置緊急出口、也沒有接受過培訓的人員在場應對緊急情況。

▲警方表示，已透過採集DNA樣本的方式來辨別罹難者身分。（圖／路透）

拉吉科特市一名高階官員透露，現階段並不清楚事發當下到底有多少人在遊樂場內，也不清楚起火原因。救援行動26日仍在持續進行中，已知至少有28人罹難，古茶拉底邦首席部長巴特爾（Bhupendra Patel）上午抵達事發現場，並前往傷者接受治療的醫療機構，承諾將提供40萬盧比（約新台幣15萬5000元）慰問金給每一名罹難者家屬，傷者的醫療補助金則是每人5萬盧比。

警方表示，已透過採集DNA樣本的方式來辨別罹難者身分，特別調查小組人員已在25日抵達現場，調查報告將在72小時內出爐。

針對這起事件，總理莫迪（Narendra Modi）說，「對拉吉科特市的火災事件深感悲痛，我的心與所有失去親人的家屬同在，也為傷者祈禱，當地政府正努力為受災者提供一切可能的援助。」