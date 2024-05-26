印度女嬰出現黃疸「醫建議曬太陽」　烈日曝曬30分鐘中暑亡

▲女嬰在陽光曝曬的狀態下待了大約30分鐘，過沒多久就過世。（圖／示意圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

印度北方邦一名女嬰5月剛出生，但因出現新生兒黃疸，所以醫師建議透過曬太陽的方式為孩子進行治療，卻沒想到就在5月15日這天，剛出生5天的女嬰經太陽曝曬近30分鐘之後中暑死亡。這讓家屬感到非常氣憤，批評醫師嚴重失職，而這名醫師事後則是逃離醫院，企圖避責。

今日印度、自由新聞日報報導，孕婦黛維（Rita Devi）當初在邁恩普里（Mainpuri）的醫院透過剖腹產生下一名女嬰，但出生的那天起，孩子出現部分併發症，到了15日經檢查確定是新生兒黃疸。針對這狀況，醫師建議女嬰的親屬，可以讓孩子每天在陽光下曬約30分鐘左右。

親屬得知之後，上午11時30分便把女嬰帶到醫院天台上，在陽光曝曬的狀態下待了大約30分鐘，隨後再把嬰兒抱下樓，怎知過沒多久，孩子便過世。事後確認女嬰的死因與中暑、在炎熱天氣過度陽光曝曬有關。

事發後，當初給予女嬰治療建議的醫師逃離醫院，企圖避責，黛維則是被強制辦理出院。親屬指責醫師嚴重失職，對醫院管理層提出投訴。這起事件在當地引發廣泛怒火，外傳事發醫院已被查封，相關單位已對涉案醫師展開調查。當地醫學界高層古普塔（RC Gupta）表示，若消息屬實，這將是重大過失，會在調查之後採取後續行動。

醫學專家指出，透過曬太陽來處理新生兒黃疸的作法必須相當謹慎，特別是在酷熱天氣的狀態下，要非常小心進行。

根據《ETtoday》先前報導，三軍總醫院小兒科醫師江哲銘指出，黃疸主因是新生兒紅血球破壞後，產生膽紅素累積造成的，表現的症狀為皮膚變黃，每位新生兒都會經歷這個過程，然後慢慢消退。

江哲銘表示，造成新生兒黃疸原因很多，若2周左右可自然消退，多為生理性黃疸，若膽紅素數值達照光標準，會建議住院接受照光治療；一旦紅血球破壞過多，或膽紅素處理及排泄機制出問題，有可能產生病理性黃疸情形，若時間超過兩周，或大便持續呈現灰白色，得評估寶寶是否有延遲性黃疸問題，應儘早找尋求兒科醫師診治是否為膽汁鬱積症。