孟加拉3連霸議員慘死　遭人「剝皮」分屍再絞碎！殘忍手段不留遺體

▲孟加拉國會議員阿吉姆(Anwarul Azim Anar)遭人殺害,遺體被剝皮肢解後再絞碎。(圖/翻攝自Facebook/ANARMPJhenaidah4)

文/中央社

一名孟加拉國會議員最近在印度境內失蹤,雖然尚未見到遺體,但孟加拉警方證實他已遇害。印度媒體今天(24日)報導,被捕的嫌犯坦承已將被害人剝皮肢解並絞碎。

孟加拉國會議員阿吉姆(Anwarul Azim Anar)9日離開在杰奈達市(Jhenaidah)的住家,前往印度東北部大城市加爾各答(Kolkata)求醫,借住朋友家中,不料13日起即告失蹤。

友人18日向印度警方報案,印度與孟加拉警方立即展開聯合調查。

孟加拉內政部長阿薩杜澤曼汗(Asaduzzaman Khan)22日證實,阿吉姆已經死亡,執法當局逮捕了3名嫌犯。

印度時報(TOI)今天引述警方調查報導,嫌犯坦承在加爾各答的一棟公寓內將阿吉姆殺害,並把遺體剝皮肢解後再絞碎,以消滅證據。

警方在公寓內發現血跡以及數個大型塑膠袋,浴室也有用化學藥劑清洗的跡象。

調查顯示,嫌犯殺害阿吉姆的計畫至少在2至3個月前就已開始籌劃,杰奈達市一名政治人物的弟弟,據信以4000萬塔卡(約新台幣1100萬元)的價錢買凶,可能已逃到尼泊爾。

孟加拉媒體「每日星報」(The Daily Star)22日曾報導,阿吉姆已當選過3屆國會議員,在2000年至2008年期間背負了21宗案件,包括走私槍械、黃金、販毒、洗錢及庇護恐怖分子等,也曾遭國際刑警組織(INTERPOL)通緝。但這些案件後來都被宣布無罪。

