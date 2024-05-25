印度男「想要兒子」剖妻孕肚確認性別　醫師：流產的是男嬰

記者黃翊婷／綜合報導

印度北方邦38歲男子潘納拉爾（Pannalal）因為想知道妻子安妮塔（Anita）腹中孩子的性別，竟持鐮刀強行剖腹，導致妻子重傷、胎兒流產，事發4年之後，他被當地法院判處終身監禁。安妮塔表示，等了4年終於得到正義，「如果丈夫那天沒有攻擊我，他想要兒子的願望就可以實現了。」

▲安妮塔遭丈夫持鐮刀攻擊腹部，導致腹中胎兒流產。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

根據《Telegraph India》報導，潘納拉爾與安妮塔共有5名女兒，妻子懷上第6胎時，他因為想知道腹中胎兒的性別是否為男孩，竟在2020年間持鐮刀強行剖開妻子8個月的孕肚，結果導致妻子重傷、胎兒流產。

警方表示，醫師後來告訴夫妻倆的家人，流產的胎兒正是潘納拉爾期盼的男孩。案件發生4年之後，潘納拉爾被當地法院判處終身監禁，並處以5萬盧比（約新台幣1.9萬元）罰款。

而在襲擊事件中存活下來的安妮塔得知判決結果之後，欣慰表示終於等到了正義，丈夫在當地經營商店，生意很好，事發之後一度獲得保釋，還曾多次嘗試進入家中毆打她，她受到壓力要求撤案，甚至收到過死亡威脅。

「如果丈夫那天沒有攻擊我，他想要兒子的願望就可以實現了。」安妮塔坦言，一想到來不及出生就離世的兒子，她仍然感到十分悲痛，現在丈夫已經受到懲罰，她則在當地開了一間小雜貨店，未來會努力養活自己和5名女兒。