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花蓮連2起地震「都是0403餘震」　氣象署：南北應力調整

快訊／09:11花蓮近海規模5.3「極淺層地震」　最大震度4級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今（30日）上午7時54分、9時11分，在花蓮分別發生規模5.1及5.3地震，深度在17.1至17.9公里的極淺層地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這2起地震判斷都屬於0403強震的餘震，在南北做應力調整，提醒民眾前往山區活動多注意。

氣象署發布上午7時54分，震央在花蓮縣政府東方12.7公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.1地震，深度17.1公里。9時11分花蓮縣近海發生芮氏規模5.3地震，震央在花蓮縣政府北北東方22.8公里處，深度17.9公里。

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快訊／07:54台灣東部海域規模5.1「極淺層地震」　最大震度4級

▲07:54台灣東部海域發生規模5.1地震。（圖／氣象署提供）

吳健富指出，規模5.1地震在北北邊海域，宜蘭、花蓮都有發布國家警報；規模5.3靠近陸地，位置也偏北，氣象針對花蓮縣發布國家警報，靠近民眾生活場域，因此感受到震動比較大，尤其台北因為盆地效應，高樓層震動感受明顯。

吳健富說，這2起地震發生的位置與極淺層地震，因此研判是0403強震的餘震，是南北應力調整所致，餘震好發期在3個月至6個月，餘震規模與數量都有逐漸減少與趨緩。

但吳健富提醒，未來仍有規模5以上的較大餘震，民眾前往山區活動要注意落石，收到國家警報盡速掩護，做好防震措施。

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