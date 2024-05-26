賴清德向國會宣戰？吳思瑤反批藍白　「為何不惜當全民公敵？」

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院審查國會改革修法，引發大批民眾包圍立法院表達不滿，總統賴清德日前感謝抗爭群眾，卻被在野黨批評「正式向國會宣戰」，對此，連續兩周杯葛修法的民進黨團幹事長吳思瑤今（26日）受訪說，為什麼在野黨就是要充耳不聞，繼續掩耳盜鈴呢？在野黨不該對全民宣戰，為什麼不惜讓自己成了全民公敵呢？

吳思瑤今天上午表示，賴清德臉書的發文是正面回應民意，對失靈、失序的國會正面喊話，賴清德期待國會運作正常化，應當實現程序正義，履行民主審查，這都是全民共同的訴求。

吳思瑤指出，為什麼在野黨就是要充耳不聞，繼續掩耳盜鈴呢？立法院長韓國瑜主持立院議事不過3個月，卻創下過去30年前所未見的惡例，而藍白聯手一再提出違憲擴權法案，這才是真正的國會亂源所在。

吳思瑤說，為什麼在野黨只會對自己國家的元首抨擊譴責，當中國進行環台軍演、對台灣藝人全面施壓，就是不見在野黨的政治人物敢對中國國家主席習近平來出聲譴責、抗議。

吳思瑤表示，國會倒行逆施，總統撥亂反正，何錯之有？在野黨說「民進黨不該對國會宣戰」，民進黨團要說「是在野黨不該對全民宣戰」；國民黨主席朱立倫說「賴清德不要從台灣內部找敵人」，民進黨團要問「為什麼在野黨不惜讓自己成了全民公敵呢？」