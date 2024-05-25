賴清德聲援立院外抗議　洪孟楷：65％民眾支持國會改革

▲國民黨書記長洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德昨晚在臉書內容當中提到，「國會應該重視這些聲音，盡速恢復正常運作….」。國民黨團今舉辦記者會，書記長洪孟楷引用一份民調指出，有高達58％的民眾支持中華民國有藐視國會相關法律，更有高達65％的民眾支持在野黨提出的國會改革法案，要請教賴清德總統，是誰不讓國會正常運作？是誰不用正常的議事規則開會？難道未來4年都要聽取少數的聲音，而不願正視面對台灣主流的民意嗎？

洪孟楷指出，在立法院開會時，國民黨立委希望能夠回到座位上用表決器投票，但自始至終都是民進黨團不願意這麼做。是誰不讓國會正常運作？是民進黨團在5月17日發起9波暴力衝突，沒有一次是國民黨團發起，民進黨團攻擊議事人員，24日還拿氣球帶進議場施放，直到現在，氣球還飄在議場天花板上，讓議事工作人不知該如何收拾。難道賴清德也認為，在議場內施放氣球也是國會正常運作的一種方式嗎？

洪孟楷強調，讓國會正常運作，國民黨團舉雙手贊成、非常樂意，請賴清德總統告訴國人，是誰不讓國會正常運作？除此之外，賴清德在臉書感謝民進黨立委、院外群眾時，有沒有聽到高達58%的民意，支持國會制定藐視國會罪的聲音？以及高達6成民眾支持在野黨所提出的國會改革相關法案？

洪孟楷強調，過去8年立法院矮化成行政院立法局，這是主流民意所不願再見到的，賴清德總統在未來的4年，只願意聽到4成民意？國會改革法案有高達18條是通過民進黨版本，有4條法條是通過三黨共識版本，剩下12條條文，國民黨團在28日會支持民進黨團版本。換句話說，未來三讀後的國會改革法案，有將近一半的法條，是通過民進黨團的版本，請問民進黨，下周二的三讀，還要繼續杯葛嗎？

洪孟楷提到，在第8屆第4會期，當時的民進黨立委尤美女、吳秉叡、鄭麗君等人領銜提案，立法院要有調查權的相關法令，明確賦予立法院要有完善質詢、文件調閱，以及聽證制度，連署人更有陳其邁、黃偉哲、林佳龍和柯建銘；難道你們都忘記在野時對國會改革提出的堅持和理想嗎？

洪孟楷送給賴清德一句話，「在野對執政嚴厲的監督，是偉大國家人民的象徵。」希望賴清德能夠聽得進去，以台灣主流民意為你心目中施政期待。

