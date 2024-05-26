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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：國會應尊重程序正義　「團結才能克服困難」

▲▼賴清德出席黨職選舉投票。（圖／民進黨台南市黨部提供）

▲總統暨民進黨主席賴清德（左一）出席黨職選舉投票。（圖／民進黨台南市黨部提供）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會連續兩周為「國會改革」法案上演舉手表決大戰，朝野立委肢體、言語攻防激烈，場外也喊破10萬名齊聚反黑箱。對此，總統暨民進黨主席賴清德今（26日）參與黨職選舉投票前受訪，再度向朝野立委喊話說，國會應該站在第一線守護民主，尊重程序正義，「非常希望國內能夠團結」，只有團結才能夠克服種種困難，一直挺進。

賴清德今天上午回到台南，參與黨職選舉投票，針對會前有媒體關心朝野對立一事，賴清德直言，台灣的民主得來不易，是許許多多人犧牲、奉獻的結果，代表民主象徵的國會，更應該站在第一線守護民主，在議事上應該尊重程序正義，不可違法表決，更要守護民眾的權益。

另外，賴清德指出，在整個修法的過程中，來自全國各地、自動自發的公民團體已經發聲，青年展現力量，這也是民主的價值。

賴清德強調，身為總統，有責任肯定在立法院每一個遵守議事程序的委員，也有責任感謝勇敢的站出來、守護民主的每一個人，「我非常希望國內能夠團結，特別是面對區域局勢的變化，也面對國際社會對台灣支持的時候，國人更應該要團結，也只有團結，我們才能夠克服種種的困難，一直挺進，謝謝大家」。

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