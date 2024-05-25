力挺麥玉珍！　柯文哲：退讓會加深新住民「好欺負」刻板印象

▲民進黨立委林淑芬與民眾黨立委麥玉珍24日在立法院發生肢體衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委林淑芬與民眾黨立委麥玉珍昨（24日）在立法院審議「國會改革」相關法案時，發生肢體衝突，事發之後，雙方互控對方動手在先。對此，民眾黨主席柯文哲昨晚表示，他能理解麥玉珍沒有選擇退讓，因為退讓，會加深新住民「好欺負」的刻板印象，此外，柯文哲還譴責，儘管是擦槍走火，但林淑芬揮拳的舉動，「絕對不是正面的示範」。

柯文哲表示，「今天，我們都是麥玉珍。」他認為，林淑芬對麥玉珍揮拳，雖然是議事衝突中的擦槍走火，但絕對不是正面的示範。

不過，柯文哲坦言，他也理解為什麼麥玉珍沒有選擇退讓，「她如果退讓，可能會加深新住民『好欺負』的刻板印象」。

柯文哲強調，其實朝野政黨都對新住民非常重視，希望這樣的突發狀況，不會影響到台灣各族群的共融。

然而，柯文哲接著提到，美國總統杜魯門在辦公桌上放了一塊牌子“The BUCK STOPS here”，意思是總統負國家最終的責任，他希望總統賴清德也有這樣的決心來解決目前立院的爭執。

柯文哲還特別引述，賴清德在就職演說中宣示「立法院的議事運作，應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧」，指責目前民進黨立委選擇抗爭路線，並抨擊民進黨做為執政黨卻動員抗爭群眾，所以這些就算不是賴清德授意，也絕對是「默許」之下的結果。

因此，柯文哲呼籲，期望賴清德總統能遵守自己的就職演說，類似林淑芬與麥玉珍的衝突事件，不會再次發生。