最宜居行星找到了！「光速飛行」40年可以抵達　每13天就過完一年

▲研究團隊將葛利斯12b的體積和地球進行評估比較。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合報導

自從人類出現後，便製造各種汙染，宛如地球的毒瘤。在環境被破壞後，人們積極尋找代替地球、適合移居的行星。如今，澳洲和蘇格蘭的博士團隊發現，名為「葛利斯12b」的行星距離地球最近，只需光速40年就能抵達，且每13天就能過一年。

根據《衛報》，澳洲南昆士蘭大學天文物理學家兼博士生多拉基亞（Shishir Dholakia）是該研究團隊的共同作者，他和另一名蘇格蘭博士生領導團隊參與某項研究，發現了太陽系外適合人類居住的行星，該顆行星名為「葛利斯12b」（Gliese 12b），距離地球僅40光年，不僅距離地球最近，且體積介於地球和金星之間。

多拉基亞表示，「經過粗略的估算，我們發現『葛利斯12b』可能和地球一樣大，且它是溫帶的，推估可能在合適的溫度下讓液態水聚集在表面，這其實很重要，因為一旦確認行星上有液態水，就能適合人類居住。我們可以將全球最大的太空望遠鏡對準它，觀察大氣層的結構。」

研究團隊推估，葛利斯12b的體積可能和地球相當，或是比地球再小一點，相當於金星，估計表面溫度為攝氏42度。團隊表示，該顆行星圍繞著雙魚座冷紅矮星公轉，平均13天就能繞完一圈，意即只要13天就能過完一年，因為冷紅矮星的大小僅太陽的4分之1、表面溫度僅為太陽的60%。

美國國家航空暨太空總署（NASA）認為，「葛利斯12b」是韋伯太空望遠鏡進一步研究的一個很好的候選對象。

只不過，就算搭乘人類現階段最快最先進的太空船加速前往，恐怕也得耗費22.5萬年才能抵達。

這項新發現被刊登在《英國皇家天文學會月報》（Monthly Notices of the Royal Astronomical Society）。