台灣被點名！「東亞四大國」將遇經濟危機　人口老化威脅競爭力

▲東亞四大經濟體出生率驟跌、總人口下降，恐影響競爭力。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

東亞四大經濟體台灣、日本、南韓、中國曾陸續締造出全球的經濟奇蹟，包括南韓的「漢江奇蹟」，在數十年內從戰後的貧窮彈丸之地躍升為富有國家，令世人感到相當震驚。然而，如今東亞四大經濟體的人口不斷下降，出生率屢創新低，恐將威脅未來的長期競爭力。

根據美媒《新聞周刊》（Newsweek），來自中國湖南省的知名人口學家易富賢（Yi Fuxian）日前受邀前往美國芝加哥大學布斯商學院（Booth School of Business）發表演說，他提到東亞四大經濟體的人口結構萎縮、且年齡層快速老化，導致國內勞動力減少，加上生育率屢創新低，因此想要透過提高出生率來扭轉人口結構頹勢，已是不可能。

易富賢提到，東亞四大經濟體的出生率是全球所有地區中是墊底的，其中中國為1.0、日本為1.36、南韓為0.72、台灣為0.85，導致國內勞動人口減少，進而提升撫養比，公共服務與退休年金等制度面臨的壓力增加。

易富賢認為，東亞四大經濟體之所以會出現低生育率、高齡化等問題，主要是因為高收入和中高收入的經濟體，都非常重視教育與文化，將大把資金與精力投入教育當中，導致出現晚婚、晚生的現象，且這四大經濟體的都市人口密度過高，導致住房昂貴、提高生活成本。

至於中國則是有其他歷史因素，因為中國從1980年到2016年實施「一胎化政策」，使得中國人的生育觀念被改變。

易富賢分析，中國2016年結束一胎化政策後，透過降低教育費用、改善生育保險、住房優先、育兒補貼等措施鼓勵生育，然而自從日本提高出生率的方式被證明花費高昂且無效後，中國卻仍繼續追隨日本的腳步，而「未富先老」的中國缺乏足夠財力仿效日本。

至於南韓則是全球生育率最低的國家，儘管政府已經花費超過2000億美元補貼新手媽媽和家庭，包括各種現金補貼、不孕症治療、兒童保育服務，其中建築業龍頭富榮集團為每個嬰兒提供7萬5000美元的補貼。

易富賢最後提到台灣，儘管台灣的粗出生率持續下降，但台灣透過刺激移民等方式，使得去年的總人口因移民而增加了15萬5802人。