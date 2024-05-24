莫斯科音樂廳恐攻死亡事件　俄情報單位指控：烏克蘭是幕後黑手

▲俄羅斯莫斯科「克洛庫斯音樂廳」3月22日遭到恐怖攻擊，導致144人以上身亡。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯首都莫斯科近郊的「克洛庫斯音樂廳」（Crocus City Hall）今年3月22日發生恐攻，槍手闖入音樂會朝民眾開槍、縱火焚燒建築，導致至少144人死亡。如今，俄羅斯情報當局表示，烏克蘭軍事情報部門直接參與了音樂廳襲擊事件，而呼羅珊伊斯蘭國在協調襲擊者的行動中發揮作用。

根據《路透社》、《法新社》，俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長波特尼科夫（Alexander Bortnikov）於當地時間24日發表聲明，針對克洛庫斯音樂廳恐攻事件進行詳細究責，他表示活躍於阿富汗、巴基斯坦的伊斯蘭國分支組織呼羅珊（IS-K）成員透過網路，針對準備工作、資金、襲擊、撤退等行動進行協調。

波特尼科夫在24日的聲明中，並未排除烏克蘭的嫌疑，儘管目前尚未掌握到烏克蘭涉案的具體證據，「在完成襲擊後，恐怖分子收到了明確的指示，要求他們前往烏克蘭邊境，因為那裡已經蓋好為他們所準播的『窗口』」。

波特尼科夫強調，「儘管相關調查仍在繼續進行，但可以肯定的是，烏克蘭軍事情報部門直接參與了這次襲擊。」

波特尼科夫還指控，北約（NATO）軍事聯盟協助將「來自中東、北非、阿富汗國際恐怖組織的傭兵和武裝份子」轉移到烏克蘭，以便他們能夠在那裡直接與俄羅斯軍隊作戰。

據悉，伊斯蘭國自稱是音樂廳屠殺事件的主謀。美國官員則表示，從他們所掌握到的情報來看，該次襲擊事件為伊斯蘭國的分支組織「呼羅珊」所為。至於烏克蘭則一再否認與該次襲擊有關。

《塔斯社》引述波特尼科夫的說法表示，「伊斯蘭國呼羅珊在協調指揮攻擊者的行動中發揮作用，而烏克蘭軍事情報部門同樣也發揮直接作用。」