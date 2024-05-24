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解放軍連2天軍演！路透：北京對賴「嚴厲警告」　真正懲罰還在後頭

▲▼一艘中國軍艦在台灣北部彭佳嶼附近海域航行。（圖／路透）

▲一艘解放軍軍艦在台灣北部彭佳嶼附近海域航行。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

賴清德就職中華民國總統僅3天，中國從23至24日在台灣周邊海域進行「圍台軍演」，透過帶有嚴厲「懲罰」性質的軍演，抗議賴清德在就職演說時暗示獨立的說法。不過，分析人士認為，此次軍演的規模反而小於2022年美國時任眾議院議長裴洛西訪台後所舉行的演習。

根據《路透社》，自從賴清德、蕭美琴就職正副總統後，北京當局在台灣周遭海域發起為期兩天的「懲罰」軍演，對於賴清德在就職演說上強調一邊一國的說法表達抗議，儘管這場軍演其實是經過精心策劃的警告，但台灣高級官員、地區外交官、分析人士卻認為，這場軍演的規模其實小於2022年。

23日的軍演包括在中國海岸、戒備森嚴的金門與馬祖附近海域進行模擬海上和空中打擊，但早前台灣和外國官員皆普遍預料到這場軍演。

智庫大西洋理事會（Atlantic Council）全球中國中心研究員宋文笛表示，「在賴清德總統就職典禮之後，北京當局正在展現實力，以表明北京的不滿，同時在國際社會上塑造出北京當局如何理解賴清德的說法。但這（這場軍演）只是一個『訊號』，真正的『懲罰』其實還沒有到來。」

台灣一名高級官員則認為，迄今為止的軍事演習似乎是重複其他行動，包括越過台灣海峽中線、模擬攻擊靠近台灣24海里線的船隻，且早在賴清德宣誓就職的前一個月，台灣方面的報導就曾指出中國已經在台灣海域周圍進行了至少3次的「聯合戰備巡邏」，其中包括派遣戰機和軍艦。

報導指出，賴清德在就職演說時一方面呼籲中國停止威脅、展開對話，另一方面又聲稱海峽兩岸互不隸屬，並表示只有台灣人民才能決定自己的未來，也因此從不放棄使用武力統一台灣的中國，中共東部戰區可能會與2022年8月、2023年4月的大規模行動一樣，在台灣本島周圍進行完全整合的模擬攻擊。

中國蘇州大學教授高志凱（Victor Gao）表示，「從這個角度來看，我認為中國的議題非常明確，中國認為『你這是在玩火自焚，下次我就不這麼客氣了，用真槍真劍把你堵起來！』」

亞洲其他國家外交官則透露，他們正在密切關注台海情勢，認為中國這場軍演其實相當重要，因為既能向賴清德傳達訊息、也可以磨練並測試解放軍的作戰能力。其他分析人士則認為，儘管這場軍演規模小於以往，但卻仍能增加誤判情勢或發生事故的風險，尤其台灣軍隊試圖跟蹤監控中國軍演時，可能導致情勢更嚴重。

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