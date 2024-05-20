伊朗總統墜機亡！生前作風強硬、武力鎮壓抗議　發展核武被美制裁

▲伊朗總統萊希今年5月7日在首都德黑蘭接受電視採訪。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）、伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）等政要19日搭乘直升機，豈料卻在該國西北部「緊急迫降」，最後宣告罹難，享壽63歲。其實，身為強硬派的萊希雖在伊朗受到尊敬，卻也是備受爭議的人物，曾參與1980年代對政治犯的大規模處決，因此受到美國制裁。

根據《天空新聞》，現年63歲的伊朗總統萊希在結束出訪亞塞拜然後，搭乘直升機穿越伊朗西北部地區，未料遭逢意外迫降墜毀，包括萊希在內的3名政要和6名機組人員全數罹難。

萊希在伊朗國內既受到尊敬、卻也是備受爭議的人物，因為他支持國家安全部門鎮壓異議份子。身為強硬派的他曾於2019至2021年擔任司法總監，當時被看好未來將取代伊朗最高領袖哈米尼。

兩伊戰爭結束後，萊希曾於1988年參與數千名政治犯的大規模處決，因此受到美國制裁。

▲庫德族女子艾米尼被警方逮捕死亡後，伊朗民眾在抗議活動中縱火。（圖／路透）

萊希支持國家安全部門鎮壓所有抗議。2022年伊朗庫德族一名年僅22歲的女子艾米尼（Mahsa Amini）只因希賈布（頭巾）佩戴方式未能符合政府的標準，被巡邏隊逮捕，昏迷2天後身亡，點燃全國各地示威抗議，引發國際關注。

當時伊朗政府動用催淚瓦斯和高壓水槍驅離示威者，同時限制網路使用，長達數月的鎮壓導致500多人死亡、2萬2千多人被拘留。

在以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯爆發衝突之際，萊希還於今年4月做出史無前例的決定，向以色列發動大規模導彈與無人機侵襲。

▲伊朗發動空襲，以色列防空系統發揮作用。（圖／路透）

萊希上任總統後，伊朗目前的濃縮鈾持有量已接近核武級別，他也因此多次阻礙國際社會對伊朗的核武審查。此外，在俄烏戰爭爆發後，伊朗向俄羅斯提供武器，協助俄軍侵略烏克蘭，並向中東的代理人組織提供武器，如葉門反抗軍青年運動、黎巴嫩真主黨。

來自英國的《天空新聞》駐中東記者邦柯爾（Alistair Bunkall）評論，「萊希是伊朗政治和宗教社會的重要人物，只不過他無論如何在國內都不受到歡迎，因為他的政府過去幾年內針對各種抗議活動和反對派表現出『強硬態度』。」