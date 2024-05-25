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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林濁水評國會改革「等了30年的好事」　憲改被逼上檯面的機會大

▲林濁水出席「啟動修憲走向內閣制」座談會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨前立委林濁水。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院近日接續審議國會改革相關法案，過程引發諸多討論，從程序正義、條文內容都成為焦點，甚或在昨晚更有10萬人走上街頭，表達民眾自己對國會改革的訴求，總統賴清德也發文表示關心。對此，民進黨前立委林濁水今（25日）分析，國會改革是憲政改革中樞紐性的改革，一旦啟動，憲政體制中行政、立法權責關係，必然要被逼上檯面。

林濁水認為，「憲政改革」逃不過「國會改革」一關，否則都只能是半吊子，不幸它延遲了30多年，「國會改革」終於在台灣轟轟烈烈地鬧開了。

林濁水提到，革命不是請客吃飯，憲改牽動了巨大無比的政治利益變動，也註定不可能是請客吃飯，「當年國會全面改選，總統直選，註定是在轟轟烈烈的群眾運動中誕生的，現在看來，國會改造也正是如此」。

▲5/24立法院外抗議，現場超過3萬人。（圖／記者湯興漢攝）

▲524立法院外聚集10萬人關心「國會改革」當前的問題。（圖／記者湯興漢攝）

不過，林濁水點出，過去民進黨和憲改運動群眾互相支援，合作無間，現在呢？看來有合作更有尷尬得不得了的地方。

林濁水強調，但是無論如何，國會改革是憲政樞紐性改革，一旦啟動，憲政體制中，行政與立法的權責關係必然要被逼上檯面，無從迴避，

最後，林濁水還透露，自己一個多月前就是這樣預估，現在看來這様發展的機會蠻大的。「好事，是等了30年的好事。」

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