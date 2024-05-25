轟賴清德只聽見4成民意！　傅崐萁：終將會受到反撲和唾棄

▲總召傅崐萁。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／台北報導

針對昨日場外聚集上萬名反改革的民眾，總統賴清德在臉書感謝他們捍衛民主。國民黨團今（25日）指出，提醒賴清德總統，國會改革是民進黨過去在野時，所堅持推動的理念，而國民黨團接手完成民進黨未完成的理念。倘若賴清德總統只願意聽見4成民意的聲音，而拋棄主流民意的呼聲和要求，終將會受到民意的反撲和唾棄。

總召傅崐萁表示，國民黨團在第11屆第一會期正式推動國會改革法案，只看到民進黨發動網軍側翼鋪天蓋地對國民黨抹黑抹紅攻擊、扭曲事實。相信國人透過網路直播和新聞媒體報導，都很清楚知道國會改革法案的過程，是經過一次全天討論、2次公聽會、1場專案報告，以及超過4次以上的韓國瑜院長召集的政黨協商。

傅崐萁表示，24日挑燈夜戰的審查過程，民進黨將近70次的意見表達，卻少對實質修正條文內容發言，幾乎都侷限在人身攻擊和不是事實的抹黑。國民黨團非常遺憾這就是執政黨展現的格局，執政黨應該回應人民殷殷期盼國會改革的聲音；國民黨團也對賴清德總統在臉書上內容，深表遺憾。

傅崐萁指出，《立法院職權行使法》修正案當中，有18條按照民進黨團再修正動議通過，4條按照三黨團再修正動議通過，換句話說，共有22條是依照民進黨團版本通過，哪裡來的黑箱？又哪裡來民進黨沒有參與逐條討論和修法？傅崐萁再次呼籲賴清德，不要在台灣內部找敵人，朝野應該要和諧一同推動改革。

傅崐萁再次強調，過去8年的風電貪汙腐敗、進口雞蛋變成臭蛋、8千多億貴買疫苗、快篩試劑由小吃店進口等等，這麼多匪夷所思的貪污腐敗，難道人民不該有權知道真相嗎？傅崐萁提醒賴清德總統，家和萬事興，不要在台灣內部找敵人，包括28日的議程，以及31日新任行政院長卓榮泰的施政報告，讓國家正常運作，才是朝野應該共同努力的目標。

