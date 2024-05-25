金門親子嘉年華盛大舉辦！超炫魔術揭幕　400親子同歡



▲金門縣金城社會福利服務中心因應國際兒童節，辦理盛大活動讓親子同歡。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／屏東報導

金門縣金城社會福利服務中心於今(25)日辦理「致童年‧拾童趣親子嘉年華」的盛大活動，以迎接即將到來的國際兒童節，同時也是為了推廣社福中心場館資源的使用，邀請金城社福中心服務的家庭與縣民參與，計有120組家庭、400人攜手同樂。

活動透過魔術表演揭開序幕，現場除了設置多元育樂美食體驗及福利服務宣導外，還有一系列有趣的活動，包括親子動態區與靜態區的闖關遊戲、多功能教室的親子手作活動（奶油膠＆鹿角蕨）以及烘焙教室親子烘培（手作司康）。豐富多元的活動，讓參加的爸爸媽媽與孩子們一起大手牽小手度過歡樂的親子時光，同時也可深入了解金城綜合社會福利館的場域與服務功能。

縣長陳福海表示自己從政初衷是「禮運大同篇：老有所終、壯有所用、幼有所長」的理念，要把金門老幼顧好，讓金門的家庭(父母)可以打拚沒煩惱，因此一直努力為大家創造更好的生活。今天，有許多家庭來到社福中心參加活動，體驗「歡樂玩」、「玩中學」與「作中學」，讓每位家長在陪伴孩子玩樂的過程中，建立與孩子的情感交流，逐步強化家長的家庭親職教育知能。

社會處進一步說明，社福中心每年舉辦大型親子活動，並邀請金門縣的家庭參加，為了建立更友善及人性關懷的環境，讓社區、家長、兒童三方的連結更加緊密。同時，此活動除了宣導社會安全網概念與兒童基本權利外，亦讓民眾知道金城社福中心資訊，讓民眾知道社褔中心是大家的好厝邊。

此活動不僅為金門縣的家庭帶來愉快的時光，也突顯社福中心的重要角色與使命。未來，金門縣金城社會福利服務中心將繼續努力舉辦更多類似的活動，促進社區居民之間的交流與互動，為建立更美好的社會貢獻一份力量。