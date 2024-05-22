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社會 社會焦點 保障人權

一家4口每周生活費2K！還要妻付水電費　她忍25年告摳門夫求離婚

律師揭破常見離婚話術真面目　這10句別輕易相信！。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲黃女訴請離婚，指控丈夫小氣，每周僅給2000元作為1家4口生活費。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳佩蓁／新北報導

新北市一名黃姓女子與丈夫結婚25年，並育有2名子女，不料婚後丈夫要求妻子辭職回家照顧小孩，卻不願意負擔家庭生活費，每周只給妻子2000元作為一家四口的生活費，又時不時懷疑妻子出軌，不僅經常視訊查勤，還會口出惡言羞辱妻子，黃女不堪丈夫長期精神虐待，因而罹患憂鬱症，最後忍無可忍只好訴請離婚。新北地院審理後，判准離婚，並判黃女可獲得300萬元夫妻剩餘財產差額分配。

黃女表示，丈夫婚後要求她辭職回歸家庭，在家專心照顧2名子女，但經濟上卻十分苛刻，吝於負擔家用，每周只給她1000元作為一家四口全部生活費用，後來因物價上漲才改為每周2000元，妻子還要負擔家中的瓦斯、水費及電費，就連小孩有購物需求，丈夫還會要求她墊付，令她生活捉襟見肘，完全感受不到丈夫絲毫疼惜及生活照顧。

黃女又指控，丈夫對她缺乏信任，只要下班回家時沒看到她在家中，即出言數落她不守婦道，並停止給付生活費，對她生活不聞不問，甚至在她到彰化娘家照顧生病母親時，丈夫還不斷懷疑她外遇，多次致電要求視訊查勤，甚至冷嘲熱諷：「X，有時候你真的是齷齪，妳知道齷齪是什麼嗎，很髒耶。」、「你搬走，趕快搬走。」

讓黃女更不滿的是，丈夫一天到晚懷疑她出軌，但自己婚後交往複雜，與多名越南女子關係曖昧，黃女主張，結婚25年來，丈夫長期對她精神虐待、言語霸凌，導致她罹患憂鬱症，她忍無可忍終於在2022年離家，並向丈夫提出離婚協議書，丈夫也同意簽署，但因無證人，未辦妥離婚程序，只好提起離婚訴訟，並請求法官判准300萬元夫妻剩餘財產差額分配。

丈夫則辯稱，每周1000元、2000元僅是三餐買菜伙食費，其他家庭生活開銷他會另外支付給妻子，他並未對妻子生活不聞不問，且妻子曾在2018年離家出走，他努力挽回後雙方又重修舊好，可見他一直努力維持兩造婚姻關係，無離婚之意願，如今婚姻破裂不能將責任歸咎於他。

法官審理認為，黃女及丈夫已分居1年多，且丈夫要求黃女不得外出工作，卻只願意給每周2000元採買食材，沒有另外給予適度金錢維持生活所需及休閒娛樂，又時常無端懷疑黃女外遇，更以不堪言詞辱罵，導致黃女難以忍受決定分居，任何人處於黃女的情境，都會喪失繼續維持婚姻的希望，一審判准離婚。

另外，夫妻剩餘財產差額分配，法官查出黃女丈夫婚後資產約1387萬，黃女僅91萬元，雙方剩餘財產差額之半數為648萬多元，由於黃女請求分得其中300萬元，法官核屬有據，判決黃女可獲得300萬元夫妻剩餘財產差額分配。全案仍可上訴。

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