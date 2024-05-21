兒竟北上中捷砍人！父震驚道歉：真的錯了...急衝台中賠罪

▲洪男竟北上中捷砍人，父震驚道歉：兒子真的錯了。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱、吳奕靖／屏東報導

台中捷運今（21）日上午11時20分左右發生隨機砍人案，20歲洪姓男子帶3把刀砍傷車廂2名乘客，3人全送醫救治。在屏東經營整復治療所的洪嫌父親得知消息後相當震驚，也立即貼出暫停營業一週通知，他直言兒子真的錯了，現在重要的是要去跟無辜受傷的傷患賠罪。

▲洪嫌父親經營整復所，得知兒子砍人後，緊急暫停營業。（圖／記者吳奕靖翻攝）

洪嫌父親受訪時表示，自己也才剛知道消息，立即跟病人說今天先休息，要趕去台中了解一下狀況。他指出，因為兒子都在實習，最近比較少聯繫，現在重要的不是他的孩子，而是被傷到的人，兒子已經成年了，要對自己做的事負責，「身為他的爸爸媽媽，要趕上去看受傷的人，因為那是別人的小孩，不應該讓他們受傷害。」

洪嫌父親隨後在整復所外貼上暫停營業公告，預計自5/21-5/25店休一週，洪父也直言兒子錯了，真的錯了，他也對不起那2個小孩子（指傷者），他需要上去替兒子賠罪。

▲兒竟北上中捷砍人，父急衝台中要賠罪。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外，高雄市衛生局經查，洪男與其家人同住、居住地為屏東，2020年3月於因病於屏東就醫住院；個案並於同年8月至高雄就學迄今。經調閱其就醫紀錄確認自2020年後家人持續支持照顧、且規律在屏東就醫並服藥。至於行為發生原因有待台中進一步釐清調查。