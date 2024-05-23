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社會 社會焦點 保障人權

人妻出軌「佔有慾非常強的星座」喊：愛到太誇張　軍人夫秒猜怒告

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園一名人妻偷吃男同事，還和丈夫抱怨假日不能跟小王見面，所以不只丈夫痛苦，她也很痛苦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名人妻偷吃男同事被抓包，還沉浸在熱戀中，反問軍職丈夫說「你不覺得他也是很愛我嗎？」指小王只對她一人「緊迫盯人」，是「佔有慾非常強的那個星座」，讓丈夫不爽直接猜「天蠍很可怕ㄟ，妳怎麼會想要跟天蠍」，並將小王告上法院。桃園地院審理，判小王侵害配偶權，應賠償10萬元。

人夫指控，他和妻子結婚13年有2個小孩，卻發現妻子會買一些男性用品，但都不是送給他，直到去年1月19日又發現妻子和別的男人講電話，質問下才知道對方是妻子科技公司的同事，兩人已經交往2個月，而小王明知道妻子有家庭還和她在一起，已破壞他的婚姻，要對小王求償80萬元。

人夫拿出和妻子談判的內容為證，人夫說「就像妳講的，你們做了那種事情，好，那最起碼我的最低容忍度就是…」，人妻也答「我知道你講過兩個，第一個就是不能懷孕，第二個是不能把弟弟帶去跟他們見面」、「我喜歡跟他在公司，公司最SAFE」，人夫因此認為妻子已和小王發生性關係。

另外，妻子甚至告訴丈夫「因為如果你不離，我跟他假日放假也不能跟他在一起，所以不是只有你痛苦」，還反問人夫「你不覺得他也是很愛我嗎，你說真的」、「感覺就是愛到一種，一種太誇張」、「從離開公司到我睡覺那一刻，他都要知道每一分每一秒在幹嘛」、「會有點緊迫盯人」、「反正就是一個星座是佔有慾非常強的那個星座」，讓人夫猜測「天蠍，是不是天蠍啦…天蠍很可怕ㄟ，你怎麼會想要跟天蠍」，因而得知小王身分是38歲天蠍男。

全案審理時，小王否認和人妻交往，夫妻倆的對話也不能證明人妻出軌對象是他。不過人夫拿出妻子接送小王的行車紀錄器，以及妻子送麥當勞到小王家、買了符合小王尺寸的男鞋，而小王也符合對話中的星座和年齡等證據，法官認為，這些雖不能證明兩人已發生性行為，仍侵害配偶權，判小王應賠償8萬元。可上訴。

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