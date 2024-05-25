朋友求幫日本代購　被拒惱羞「你就是懶加自私」！結局超療癒

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者朱祖儀／綜合報導

有些人出國時會幫親友代購伴手禮，但不是必須的！一名網友透露，朋友最近要去日本玩，隨即有人想要找她幫忙代購，可是想要的物品要到特定地方才能買到，因此朋友就拒絕了，沒想到對方竟破口大罵，「一點忙也不幫」、「就是妳懶加自私，只想到自己而已」，讓朋友超級傻眼。

原PO在臉書「爆廢1公社」分享朋友的對話紀錄，看到有人得知朋友即將前往日本，就要求說「幫我代購好不好？有些特定地方才能買到～拜託幫我買」，朋友有些傻眼，「特定的地方是指…我要特別繞去買的意思嗎」，對方回應，「就是看你能不能安排一下行程經過，反正你不是自助行嗎？應該可以吧」。

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▲有人找朋友幫忙代購。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）



朋友看到後無言表示，不打算幫任何人代購，即使是家人也一樣，但對方仍不停狂盧說「我們認識這麼久了～這一點點小事情也不會花你太多時間呀」。朋友再次拒絕，表示就算是家人為了代購要求她改變行程，她也不會答應，「一點點小事情？對我來說是困擾」。

對方看到後瞬間暴怒，說「好瞎喔你，多年朋友連一點忙也不幫，講這麼一大堆，就是你懶加自私，只想到自己而已」，還怒罵「你當初還買我代購的商品，現在翻臉不認帳？」朋友無奈喊冤，「你代購的商品被退貨，發文哀怨說浪費一筆錢，我才買的欸」，但對方仍堅持要封鎖。

▲朋友拒絕卻被罵。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）



只見朋友最後瀟灑表示，「好喔，感謝您大恩大德放過我，沒有您，我的日子更好過」，讓原PO看了直笑說，「我朋友也夠機掰，就是不被情勒，完全勒不到」。

網友紛紛表示，「是我也不要，幹嘛花錢還找罪受」、「出國不要跟別人講是保護自己」、「不想買，誰來都沒用」、「遇到這種人好想罵髒話喔」、「你朋友超讚的！這種完全沒有被情勒到最快樂」、「真的有這種人不意外，人不要臉天下無敵」、「出國絕對不代購，自己買都不夠了」。

也有人指出，這是先前流傳過的對話紀錄，「這很久以前的圖了，怎麼就變你朋友的對話了」、「原來是2019年的考古文～～這時候再次浮出水面是？」