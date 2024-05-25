淡水文化國小100週年校慶　侯友宜到場祝賀...藝術家校友送禮

▲▼ 淡水文化國小一百周年校慶，侯友宜到場獻上祝福 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導



新北市文化國小今(25)日舉辦100週年校慶暨社區聯合運動會，日本藝術家大石曉規、當代藝術家楊侖等紛紛獻上祝福，新北市長侯友宜今也到場，與全校師生、家長及社區民眾一起參與「文化起飛，再造百年」校慶揭幕儀式，歡慶學校百年生日，獻上最真摯的生日禮讚祝福。

市長侯友宜表示，文化國小創立於民國13年，學校歷史悠久且經歷多位校長努力，共同打造科技、創新、綠色環保及永續環境的學校，並且結合古蹟園區內的文化資源，提供學生多元的學習課程。在市府長年協助及校方用心經營下，將AI科技應用於教學及環境保護，帶領孩子以科技、創新的思維在充滿人文氣息的永續校園中學習，以寓教於樂的方式讓孩子更樂於學習。

文化國小百週年校慶規劃一系列校慶活動，112年底以「我們一家都是文化人」進行徵稿並尋找文化校友，為校慶活動揭開序幕。此外，日本藝術家大石曉規(Akinori Oishi)設計的Aki Fish百年校慶公仔亦於113年2月27日揭幕，以「遇笑魚樂，寓教於樂」象徵該校教育孩子用愉悅的心境樂於學習、力爭上游。

臺灣當代藝術家楊侖獻字「飛」，做為百年校慶的主題，希望學生能藉由科技、創新的思維，將在地的文化精神，繼續傳承下去，再造下一個文化薈萃的文化國小；臺灣本土音樂推手簡上仁老師完成「淡水心、文化情」的填詞譜曲，為百年校慶留下美好的傳承，期望全體師生一條心，讓文化超越文化、飛越文化，再造下一個更好的百年。

校長蘇穎群指出，此次校慶活動意義非凡，結合科技將學校百年歷史進行數位化，並開啟線上校史室的規劃、資料蒐集及上線啟用。此外，百年校慶結合各界藝術家，體現該校不只重視現代AI科技，更重視在地文化傳承，希望學生學習並珍視在地文化，進一步運用科技推廣、發揚在地精神，接軌國際放眼未來。

教育局表示，市府長期支持學校科技創新、環境教育與美學教育，營造優質的學習環境，期待學校持續推動特色課程，開創適性多元的教育風貌。今日文化國小全校師生、校友、社區一同歡慶百週年生日，在充滿藝術人文的文化氣息下，為文化國小百年校慶「文化起飛，再造百年」畫下完美的句點。