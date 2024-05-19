「新北‧構時尚」永續時尚秀　侯友宜：創造城市之美

▲「FASHION FOR ALL 新北‧構時尚」現場由國際超模林嘉綺擔任壓軸。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「FASHION FOR ALL 新北‧構時尚」永續時尚秀今（18日）晚間精彩登場，市長侯友宜身穿舊牛仔褲再製成的西裝背心出席活動。他表示，環保永續是近年全球重視的議題，盼推動永續時尚的同時，也喚起節能減碳、資源循環再利用的理念，守護環境永續，創造城市之美。

侯友宜表示，新北市積極推動永續城市，將聯合國17項SDGs永續指標納入政策中，接軌國際，希望透過「FASHION FOR ALL 新北‧構時尚」系列活動，傳達新北市對紡織、時尚業的支持及環境擁護的決心。

▲侯友宜身穿舊牛仔褲再製的西裝背心出席「FASHION FOR ALL 新北‧構時尚」永續時尚秀。

現場由伊林模特兒展演走秀，國際超模林嘉綺擔任壓軸，展示DEPLOY、INF、oqLiq、Story Wear、YENLINE等5位設計師品牌，從原料、設計注入循環概念，巧手演繹40套「永續時尚」時裝。侯友宜也感謝「Story Wear」設計師陳冠百，將陪伴他過去走遍全市的舊牛仔褲，加以拼接再製，做成了一件全新的西裝背心。

「FASHION FOR ALL 新北‧構時尚」系列活動，從四月新北閱讀節出發，再到府中廣場舉辦連續4個週末的精彩活動，本週末除了永續時尚秀外，還有以永續時尚秀為延伸的「時尚夢工廠」，邀請品牌團隊進駐快閃貨櫃提供妝髮造型體驗。此外，還有5月25日、26日「永續實驗室」及6月1日、2日「永續設計師」，透過產學合作時尚體驗、工作坊、市集及音樂舞台。詳細活動資訊可至「府中雙城」網站與「新北市文化局」臉書粉專查詢。