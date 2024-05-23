侯友宜赴院會提4議題　盼中央地方強化溝通、合作密切

▲侯友宜行政院會後受訪。（圖／記者黃國霖攝）



記者崔至雲／台北報導

新北市長侯友宜今（23）日出席行政院會，會議中，提出地方政府關心的「四項議題」，包括建議中央儘速修正《財政收支劃分法》、國土計畫實施前請廣納社會意見、重視產業及民生穩定供電並提出完善能源政策，以及提供中小企業數位轉型低碳並輔導商圈攤商帶動觀光。

侯友宜說，新任內閣成員承擔重大責任，以及人民安居樂業的託付，希望行政院長卓榮泰能夠重視，他也樂見卓就職時提出包括強力打詐、穩定供電、0403災後復原等施政重點，並承諾強化溝通，相信未來中央與地方的合作會更為密切。

侯友宜表示，《財政收支劃分法》已超過25年未修正，現行統籌分配稅款規模不足，造成地方政府沒有足夠財源支應建設；財劃法88年修法前中央與地方收入占全國總收入比重為60%比40%，而113年兩者比重達到75%比25%，88年精省修法後地方減少15%收入。建議中央應儘速修正財劃法，將精省後多拿的15%收入還給地方，以解決中央與地方資源不均問題。

針對國土計畫部分，侯友宜指出，部分圖資公告日期已超過30年，現況與圖資不符部分更需檢視更新，新北市陸續接獲民眾逾1300案陳情，國土計畫攸關民眾權利，首次實施應要求完整性，不要留待實施後才作檢討。另外《國土計畫土地使用管制規則》草案，於各地方政府辦理完公展公聽會之後預告，多數民眾未能知悉，建議中央到各縣市辦理公聽會或說明會，廣納社會各界意見。

侯友宜也表示，人民與產業界希望有穩定的供電，國家有責任提供穩定的電力，不希望因此影響民生、經濟，甚至導致國安危機，請中央積極完善能源政策，提出完整的能源配比，包含穩健持續增加再生能源比例，擴大投入節能、儲能及智慧電網資源，並要確保能源安全，以穩定供電為首要目標。

另外中小企業佔全國企業98%，侯友宜也期盼，中央持續力挺中小企業，提供數位轉型低碳、智慧化相關政策，並針對商圈及攤商業者增加輔導及串聯觀光資源，創造經濟成長新動能。

