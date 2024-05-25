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臺灣綠工藝Taiwan Green Craft品牌年度認證　報名至7／5

▲「工藝—從採擷開始」特展即日起登場。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

▲2024「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」年度認證徵選啟動。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立臺灣工藝研究發展中心將「臺灣優良工藝品」轉型為「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」品牌，3年來透過臺灣工藝認證及推廣計畫，公開徵選發掘深藏各處的原創工藝，並對大眾倡議及實踐「活工藝・工藝活」，今年度認證徵選報名自即日起至7月5日止。

工藝中心說明，「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」品牌主軸為「綠活工藝・良品美器」，強調工藝從本質出發，工藝應貼近生活所需，在生活中發現器用之美，探索用有、用好、用無的「用物哲思」；此外，產品應是美學與實用兼備、手感與溫度並融，具產品市場性及推廣潛力，引導大眾將工藝用於生活，進而體會生活、深入日常實踐、創造個人品味。

▲2024「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」年度認證徵選啟動。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

入選作品將獲工藝中心透過發表典禮、公開授予榮耀，並輔助作品內容形塑轉譯，收錄年度入選作品型錄，創造「品牌形象加值」，以及挹注行銷資源：包括社群媒體行銷曝光、各類推廣活動參與、市場通路引介合作與線上商務輔導拓展等，輔助開創多元行銷及銷售管道，以增進產業動力、活絡消費產業鏈，促使工藝產業持續不息地運轉循環。

工藝中心指出，具公司登記、商業登記或團體立案登記等依法設立具統一編號的工藝廠商，作品或品牌於臺灣生產製造並可量產銷售者，皆可參與「臺灣綠工藝」認證徵選，同時亦歡迎各通路業者與工藝中心接洽合作推廣「臺灣綠工藝」，串連工藝生活產業鏈，詳情請參閱：https://twc.ntcri.gov.tw/default.aspx

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臺灣綠工藝Taiwan Green Craft徵選

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