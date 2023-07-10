　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

總獎金70萬！　「第六屆桃園時代青年行動家」徵選開跑

▲「第六屆桃園時代青年行動家」徵選開跑

▲第五屆桃園時代青年行動家徐陶真，以繪本帶領孩子走進真實世界，觸碰多元社會議題。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局持續辦理第六屆「桃園時代青年行動家徵選計畫」，今年除以「行動家」類別徵選有「ZERO」（Z淨零碳排、E環境復育、R地方創生、O原創精神）相關行動事蹟的青年，更增加「企業解方」類別，邀請知名企業以「ZERO」為主題進行出題，透過青年創意提出對社會問題的解方。

徵選計畫即日起至8月9日開放報名投件，總獎金高達70萬元，歡迎設籍、就學或就業於桃園市且年齡介於15歲至45歲青年個人或團體參加，鼓勵青年朋友們用自身行動投入公共議題，讓桃園成為更美好的城市。

▲「第六屆桃園時代青年行動家」徵選開跑

▲第五屆桃園時代青年行動家「社會關懷行動家」獲獎者曾宛昀，玩具像是一把鑰匙，它能夠傳遞關懷，開啟人與人之間隔閡的大門。（圖／青年局提供）

青年局侯佳齡局長表示，除徵選活動外，為擴大參選青年的社會影響力，青年局更安排入圍決選的青年行動家參與工作坊課程，讓「行動家」類別的青年能與歷屆獲獎青年行動家或提案主題相關之業師進行輔導及交流，也讓「企業解方」類別的青年能與出題的企業代表交流互動，由企業代表說明企業痛點及待優化之目標，並提供優化提案的建議及反饋。

▲「第六屆桃園時代青年行動家」徵選開跑

▲第五屆桃園時代青年行動家「社會關懷行動家」獲獎團隊「一加侖」， 舉辦「奶奶帶路」的活動，讓更多人可以參與奶奶的日常，看見老眷村的文化。（圖／青年局提供）

本次徵選以「ZERO」（Z淨零碳排、E環境復育、R地方創生、O原創精神）為議題主軸，共分為「行動家」及「企業解方」兩大類別。「行動家」類別即是尋找過去三年在「ZERO」領域有實際行動的青年，如「Z淨零碳排」行動家找尋的是日常生活進行有意識的減碳行為的青年；「環境復育」是加強人類生活環境及生態環境韌性的青年；「地方創生」是透過具體行動，對生態保育、自然能源、文化保存、城鄉差距、等相關社會問題，提出解決對策，進而帶動地方發展的青年；「原創精神」是關注社會多元族群及公共議題，且積極採取志願服務行動，對被關懷者具有顯著成效的青年。

此外，青年局為增加青年與企業深度交流機會，更設立「企業解方」類別，與「樂檸漢堡」、「源鮮智慧農場」、「黑沃咖啡」、「林聰明沙鍋魚頭」等知名企業攜手合作，針對「ZERO」領域進行出題，讓青年對企業在這些社會議題領域上的痛點，提出具體的解決方案及實施方式。

ET快訊
4大專院校退場！　2358在校生安置他校就讀
「白飯之亂」北科大學生錯在哪　鄉民：做這件事白目了
少一顆牙腦袋退化1年！日本發現「驚人結果」
快訊／Joeman、妮婭分手！
快訊／陳凱倫性侵未遂 中職已收到判決書：永不錄用！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大學分科測驗本周登場　新北3考場部分路段開放臨停

2025雙北世界壯年運動會　侯友宜盼賽事展現台灣魅力

新北配合全國同步勞檢　勞工局長陳瑞嘉率隊稽查工地

桃園捷運綠線大園坑菓路7／18-19夜間施工封閉　籲民眾提前改道

桃竹苗分署運用VR科技助民眾穿越職場　掌握職業方向與目標

觀音國民運動中心10日起試營運　開放14天免費入館體驗

安倍晉三紀念影像展台南場　15日起耘非凡美術館免費入場

總獎金70萬！　「第六屆桃園時代青年行動家」徵選開跑

快訊／父女受困南化關山山域　消防人員引導脫困

在全球最熱的66小時創作！北港媽祖短片大賽10萬獎金得主出爐

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

嗑光熱炒店白飯...留1星負評　北科學生：無不妥！吃不到2桶

雄中儀隊扛三太子環島！　28天1035公里為公益而走

Jessi「爆乳+露屁蛋」辣翻高雄　現學髒話：GUN！..譙整場XD

女客控超商討收執聯被飆罵　店員疑不滿她態度失控暴走

貓站長出勤被冷氣聲嚇到　牠狂碎唸...網笑：要收驚

台北電影節／林柏宏展歌喉...一開口：完蛋了！　張鈞甯自嘲沒才華..柯震東「準備發文XD」

大學分科測驗本周登場　新北3考場部分路段開放臨停

2025雙北世界壯年運動會　侯友宜盼賽事展現台灣魅力

新北配合全國同步勞檢　勞工局長陳瑞嘉率隊稽查工地

桃園捷運綠線大園坑菓路7／18-19夜間施工封閉　籲民眾提前改道

桃竹苗分署運用VR科技助民眾穿越職場　掌握職業方向與目標

觀音國民運動中心10日起試營運　開放14天免費入館體驗

安倍晉三紀念影像展台南場　15日起耘非凡美術館免費入場

總獎金70萬！　「第六屆桃園時代青年行動家」徵選開跑

快訊／父女受困南化關山山域　消防人員引導脫困

在全球最熱的66小時創作！北港媽祖短片大賽10萬獎金得主出爐

談環狀線移交「黨內互通」　柯文哲酸：蔣萬安在國民黨內還是小弟

隆銘綠能短線漲逾4成太多　並列17檔注意股

4大專院校退場！2358名在校生安置他校就讀　教職員7月起正常領薪

41歲坤達「腹肌炸裂」！連柯佳嬿也驚呼...鬆口感情維繫秘訣

普丁在「兵變事件」後已跟普里格津見面　克里姆林宮證實

柯文哲酸「被太監解決」才借嘸北流！子弟兵幫道歉：阿北用詞不當

大學分科測驗本周登場　新北3考場部分路段開放臨停

新北莽男被分手急尋女友　遷怒親友灌膠噴漆破壞

20多歲男突送急診！醫點名「最糟糕1習慣」嘆：已胃穿孔

寶雅上半年營收破105億元　持續展店挹注業績

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

地方熱門新聞

凱旋夜市恐熄燈！　攤商要告了

遭疑躲賴身後「導演」學生　議員回應

食品包裝、網購包材禁用PVC材質

「新北永續未來學院」體驗營

台南運河溺水女子恢復生命跡象

麒麟潭魚形廣場、水上步道啟用

鄭麗文請身先士卒到台南領軍作戰

搶救氣喘兒　花蓮女奔警所求開道送醫

勞動部職訓助雙寶媽二度就業重返職場

台北基隆河SUP挑戰賽　勇者熱力招募中

花蓮跆拳道穿金戴銀　國際少年運動會奪2金1銀

快訊／龜山鐵皮倉庫大火　6噸鋰電池全燒毀

竹蓮寺捐贈救護車2台　消防局再添利器

台東「土壤及地下水繪本親子說故事」活動又來囉

更多熱門

相關新聞

花蓮創新創業總決賽6 ／18登場　總獎金60萬

花蓮創新創業總決賽6 ／18登場　總獎金60萬

花蓮縣第三屆HSH創新創業競賽6月18日上午9時起於美侖大飯店辦理決賽，競賽總獎金60萬元；下午3時30分起在地青創業者以快閃市集應援賽事，限時120分鐘。當日活動開放免費入場，歡迎有興趣的民眾共襄盛舉，一起見證花蓮青年的創新創業想法，激盪無限創意火花。

「命中『住』定台南」影片徵選開跑

「命中『住』定台南」影片徵選開跑

國家工藝成就獎　即起開放徵選報名至6/30

國家工藝成就獎　即起開放徵選報名至6/30

台南職場認證徵選活動開跑

台南職場認證徵選活動開跑

新北樂壇新星徵選開跑　首新增高中職組

新北樂壇新星徵選開跑　首新增高中職組

關鍵字：

第六屆桃園時代青年行動家徵選總獎金

讀者迴響

熱門新聞

采子暫離演藝圈2年「躲市場賣飯糰」！微薄月收曝光

獨／前富邦隊員逼隊友妻吞吐　判1年8月

快訊／5億高中生母住家巡簽簿被拔！警逮涉案男

一早「帳戶突多出3萬」　他爽曬截圖！PTT大洗版

獨／花蓮外海將有8↑強震！學者預警

逛百貨遭2小兄弟「重捶胸部」　OL崩潰發文控訴

獨／林靖恩秒賣社區曝光　歷史成交價換算「至少可住27年飯店」

網刷整排「王小姐是對的」本尊照曝光

林采緹追問男友「生過的有比較鬆嗎」

柯震東突PO「李毓芬20秒片」！

台中警除草中暑命危拔管　遺體送回家

UNIQLO「免費好康」被挖出

「買炸雞失蹤」人妻找到了　新婚隔天和前男友私奔

北科大生嗑光熱炒店2桶白飯　結帳單曝

女遭尾隨砍殺！勇爸拿一根湯杓救下她

更多

最夯影音

更多
蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD
阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

嗑光熱炒店白飯...留1星負評　北科學生：無不妥！吃不到2桶

嗑光熱炒店白飯...留1星負評　北科學生：無不妥！吃不到2桶

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面