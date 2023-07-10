總獎金70萬！　「第六屆桃園時代青年行動家」徵選開跑

▲第五屆桃園時代青年行動家徐陶真，以繪本帶領孩子走進真實世界，觸碰多元社會議題。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局持續辦理第六屆「桃園時代青年行動家徵選計畫」，今年除以「行動家」類別徵選有「ZERO」（Z淨零碳排、E環境復育、R地方創生、O原創精神）相關行動事蹟的青年，更增加「企業解方」類別，邀請知名企業以「ZERO」為主題進行出題，透過青年創意提出對社會問題的解方。

徵選計畫即日起至8月9日開放報名投件，總獎金高達70萬元，歡迎設籍、就學或就業於桃園市且年齡介於15歲至45歲青年個人或團體參加，鼓勵青年朋友們用自身行動投入公共議題，讓桃園成為更美好的城市。

▲第五屆桃園時代青年行動家「社會關懷行動家」獲獎者曾宛昀，玩具像是一把鑰匙，它能夠傳遞關懷，開啟人與人之間隔閡的大門。（圖／青年局提供）

青年局侯佳齡局長表示，除徵選活動外，為擴大參選青年的社會影響力，青年局更安排入圍決選的青年行動家參與工作坊課程，讓「行動家」類別的青年能與歷屆獲獎青年行動家或提案主題相關之業師進行輔導及交流，也讓「企業解方」類別的青年能與出題的企業代表交流互動，由企業代表說明企業痛點及待優化之目標，並提供優化提案的建議及反饋。

▲第五屆桃園時代青年行動家「社會關懷行動家」獲獎團隊「一加侖」， 舉辦「奶奶帶路」的活動，讓更多人可以參與奶奶的日常，看見老眷村的文化。（圖／青年局提供）

本次徵選以「ZERO」（Z淨零碳排、E環境復育、R地方創生、O原創精神）為議題主軸，共分為「行動家」及「企業解方」兩大類別。「行動家」類別即是尋找過去三年在「ZERO」領域有實際行動的青年，如「Z淨零碳排」行動家找尋的是日常生活進行有意識的減碳行為的青年；「環境復育」是加強人類生活環境及生態環境韌性的青年；「地方創生」是透過具體行動，對生態保育、自然能源、文化保存、城鄉差距、等相關社會問題，提出解決對策，進而帶動地方發展的青年；「原創精神」是關注社會多元族群及公共議題，且積極採取志願服務行動，對被關懷者具有顯著成效的青年。

此外，青年局為增加青年與企業深度交流機會，更設立「企業解方」類別，與「樂檸漢堡」、「源鮮智慧農場」、「黑沃咖啡」、「林聰明沙鍋魚頭」等知名企業攜手合作，針對「ZERO」領域進行出題，讓青年對企業在這些社會議題領域上的痛點，提出具體的解決方案及實施方式。