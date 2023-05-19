「命中『住』定台南」影片徵選　黃偉哲力邀參加命中「三心」

▲台南市觀光旅遊局19日啟動「命中『住』定台南」最受歡迎旅宿行銷影片徵選活動，台南市長黃偉哲也歡迎旅宿業者踴躍參賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為行銷台南的旅宿業及推廣台南這個浪漫適合戀愛的城市，台南市觀光旅遊局19日啟動「命中『住』定台南」最受歡迎旅宿行銷影片徵選活動，台南市長黃偉哲也歡迎旅宿業者踴躍參賽，吸引更多人「來去台南住一晚」。



黃偉哲表示，過去曾有一齣很夯電視劇《命中注定我愛你》，這次觀光影片徵選活動特別借用這個概念，以「命中『住』定台南」為主題，鼓勵參加的旅宿行銷影片精準命中「三心」，包括評審的心、網友的心及旅客的心。





黃偉哲指出，台南是美食之都也是觀光之都，過去三年住宿率皆為六都第一，2022年更為全國第一，旅宿成果非常亮眼。以往觀光行銷影片都是以官方視角拍攝，藉由這次影片徵選活動，讓業者能以較活潑生動的方式拍攝影片介紹自家舒適的旅宿空間，也告訴遊客台南各地產業特色景點，相較以往的官方宣傳影片想必更有趣也更具渲染力，相信可以吸引更多觀光客按圖索驥暢遊台南。





觀旅局說明，以往旅宿業的品質皆以官方角度去評鑑，並推薦給民眾，這次邀請旅宿業者以自我行銷的角度來自薦，並透過民眾投票方式選出最受歡迎的頭銜。台南旅館和民宿各具特色，可滿足不同旅客的需求和預算，目前台南市旅宿已有809家，是六都中旅宿家數最多的城市。





「命中『住』定台南」最受歡迎旅宿行銷影片徵選活動，自5月19日開放徵件，邀請台南合法旅宿業者參與，以相機或手機拍攝店家特色住宿設施並結合台南的「食遊購行」產業特色景點，製作推廣影片，將美好住宿的訊息傳達給即將造訪台南的旅客們。同時，活動也開放民眾於7月6日至7月31日期間上網票選最喜歡的旅宿業行銷影片，參與投票還有機會抽中禮券、旅宿優惠券或餐券，詳情請上網搜尋「命中『住』定台南」最受歡迎旅宿行銷影片徵選活動。