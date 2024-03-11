台東環境教育繪本徵選　「揮筆守護環境、彩繪台東美好藍圖」

▲台東環境教育繪本徵選活動開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了宣揚環保行動、呼籲更多人一同守護台東美景，台東縣環保局舉辦今年度「台東縣環境教育繪本徵選」活動，讓學生們揮灑創意、畫出在地鄉土情懷，從畫中發現守護環境的重要性，並將環保理念以繪本的方式推廣至3至8歲的學童，即日起至7月15日止收件，徵選簡章請參閱台東縣環境保護局/廢棄物管理/表單下載(https://ttepb.taitung.gov.tw/)，歡迎就讀台東縣國小、國中、高中及大學學生踴躍參與。

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣府一向重視環境永續發展，響應聯合國SGDs永續發展目標，希望透過環境教育繪本徵選的活動，喚起更多學子們在環境覺知與敏感度、環境概念知識、環境價值觀與態度、環境行動技能與環境行動經驗等環境教育五大教育目標之發展，啟發珍惜故鄉故土的心，彩繪屬於自己與這片土地的故事，並同時用行動讓更多人關注環境永續的議題。

台東縣環保局指出，繪本不僅是一本書，更是傳達環保理念、教導孩童的重要工具，期待學子們透過創作，從SGDs永續發展目標找出自己的實踐方法，並且透過發揮想像力，構思圖文故事，拉近與環境的距離，成為永續環保的最佳代言人。

臺東縣環保局進一步說明，今年將遴選出特優、優等、甲等各2件及佳作，分別獲得1萬、8千、6千元的獎金及獎狀，得獎繪本作品更有機會參與全國繪本嘉年華、台東校園巡迴展出，並出版成冊的繪本贈送給在地的中小學、圖書館、醫院，讓更多孩子有機會接觸到環境教育教材，帶領學童們愛上自然、關心環境、守護地球。