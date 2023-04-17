國家工藝成就獎邁入第17屆　即起開放徵選工藝職人報名至6／30

▲2023國家工藝成就獎開放徵選報名，圖為2022年得主暨鹿港藝師李秉圭。（圖／台灣工藝研究發展中心提供）

記者高堂堯／南投報導

為表彰長期致力於工藝志業且具卓越貢獻者，國立台灣工藝研究發展中心辦理「國家工藝成就獎」，至今邁入第17屆，作為台灣工藝類最高榮譽獎項，以「國家」榮銜肯定得獎者的工藝成就與貢獻，提供實質獎金及相關鼓勵措施；中心指出，報名日期自即日起至6月30止，邀請工藝各界踴躍報名。

工藝中心表示，工藝是台灣重要的文化資產，而工藝職人作為工藝的實踐者與志業者，秉持「擇一事，執一生」的精神，投注心力於工藝創作、研究、推廣及傳承，為台灣工藝文化永續的重要關鍵。

▲▼「2023國家工藝成就獎」徵選作業開始。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

國家工藝成就獎每年選出得獎者1名，可獲得獎金、得獎證書乙張及獎座乙座；除舉辦公開頒獎儀式表揚，亦透過相關推廣活動如得獎者特展、個人專輯出版、紀錄片等方式，擴大工藝文化推廣範圍及強化社會影響力，期助益於工藝生態系之人才養成及永續傳承。

工藝中心表示，具中華民國國籍之國民，不限性別、年齡，均可自行參加或接受推薦參加徵選；徵選簡章及報名表請至工藝中心網站（http://www.ntcri.gov.tw/）下載附件或來電索取，洽詢電話：國立台灣工藝研究發展中心臺北當代工藝設計分館 （02）2388-7066分機120廖小姐。