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普丁傳有意停火！願「承認目前前線」凍結戰爭　怨澤倫斯基拒談判

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲ 普丁傳出有意透過談判，與烏克蘭實現停火。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏戰爭至今逾2年，4名俄方消息人士向《路透》透露，俄羅斯總統普丁有意透過談判停火，承認目前的前線並停止戰爭，但若烏克蘭與西方不回應，他也準備好繼續戰鬥。

其中3人還透露，普丁曾向一小群顧問表達對烏克蘭總統澤倫斯基拒絕談判的失望情緒，認為西方的支持影響他參與談判的意願。另一名曾與普丁共事，且了解克里姆林宮高層對話的高級消息人士表示，「該打多久普丁就能打多久，但他也準備好停火——凍結戰爭。」

《路透》採訪5名目前或曾經與普丁共事的政商界高層，不過第5人未對此發表評論。

其中3人表示，普丁清楚任何重大進展都需要再一次全國動員，但他不想這麼做。一名知情人士也提到，2022年9月第一次動員後，普丁支持率下降。

但目前俄烏停火、和平談判似乎都希望渺茫，其中一名消息人士預測，除非俄羅斯越過烏克蘭，與美國達成協議，否則在澤倫斯基任期內不可能達成共識。不過美國國務卿布林肯上周出訪基輔時表示，他認為普丁對認真談判沒興趣。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）

▲ 俄方消息人士認為，澤倫斯基不會答應達成協議。（圖／路透）

所有消息人士都表示，普丁堅持在協議中保留所有目前在戰場上取得的利益，這點沒有談判空間。其中4人稱，普丁滿足於目前取得的土地，準備好將衝突凍結在目前的前線。

其中一名官員預料，「普丁會說我們贏了，北約攻擊我們，而我們保住主權，且有一條通往克里米亞的陸路走廊，確實也是如此沒錯。」

一名消息人士指出，普丁認為應該停火的另一項原因是，戰爭拖得愈久，就會有愈多老兵返回俄國，但他們對戰後工作及收入的前景不滿意，可能造成社會緊張。

若將衝突凍結在目前的前線，俄羅斯將擁有烏克蘭頓內茨克、盧甘斯克、札波羅熱及赫爾松4州的大部分地區，但未完全攻下任何一州，並未達成莫斯科最初設定的目標，也就是完全控制這4州。

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