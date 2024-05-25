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好心出借好市多會員卡　對方用1招退貨！他慘被抄家「控3重罪」

▲▼台南市,中西區,文賢商圈,特立屋,好市多商圈,台17甲線。（圖／記者姜國輝攝）

▲美國一名男子因出借好市多會員卡而被控詐欺等3項重罪。圖為台南好市多，與本新聞無關。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者葉睿涵／編譯

美國一名楊姓華裔男子因在好市多（Costco）購物時，將會員卡借給陌生中國遊客結帳，害他被警方上門逮捕，並面臨詐欺、偷竊、仿冒等3項重罪指控，讓他傻眼不已。

據《維加斯新聞報》報導，一年前，楊男到洛杉磯蒙特瑞公園（Montery Park）的好市多購物，不料結帳時卻遇到一名大陸同鄉前來商借會員卡。不疑有他的楊男認為這只是舉手之勞，於是便將卡片借出，方便對方在現場購買蘋果手錶。

▲好市多會員卡。（圖／資料照）

▲好市多過去已多次宣導不要借出會員卡。（圖／資料照）

令人意想不到的是，楊男在今年4月突然遭警方持搜索票上門「抄家」逮捕，並以詐欺、盜竊和仿冒3項罪名控上法庭，讓楊男一頭霧水，不知道自己到底做錯了什麼。

事後，楊男根據檢方起訴書，才知道原來他當初好心幫助的同鄉居然將購買的蘋果手錶換成了假錶退貨給好市多，被好市多發現後報警，並根據會員卡資訊找到楊男，對他提告。

對於自己無辜捲入詐騙案，楊男感到十分委屈，同時也質疑好市多為何允許對方在沒有出示會員卡的情況下同意退款。儘管這起案件存在程序瑕疵，且楊男全程也未參與購買和退貨過程，但由於好市多只認會員卡，所以他還是被檢方起訴並面臨3項重罪指控。據悉，楊男目前已被交保候傳。

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出借好市多會員卡被用1招退貨！　他慘被抄家控3重罪
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