美軍6月舉行「勇敢之盾」軍演　日本自衛隊首度參加

▲ 美軍2022年「勇敢之盾」軍演。（圖／取自美國海軍網頁navy.mil）
文／中央社
美軍6月將於太平洋地區舉行兩年一度的大規模軍演「勇敢之盾」（Valiant Shield），日本防衛省今天宣布，自衛隊將首度參與部分演習，地點包含日本自衛隊的基地。
日本放送協會（NHK）、時事通信社等日媒報導，美國軍隊從2006年起每兩年在關島等地舉辦一次勇敢之盾軍演，參與軍種包括陸海空軍、陸戰隊，人數總共逾1萬人。
今年的勇敢之盾將於6月初舉行，為期大約2週。演習地點除了菲律賓周邊、夏威夷、關島等地，部分訓練會在日本各地的自衛隊設施等地舉行，但不包含沖繩地區與四國地區。
日本自衛隊的基地等地今年首度被納為勇敢之盾的訓練地點。報導推測，此舉似乎有意強化日美兩國的快速反應體制，以因應日本周邊可能發生的緊急事態。
米軍の大規模実動演習 自衛隊が初参加へ 訓練の一部は日本でも— NHKニュース (@nhk_news) May 24, 2024
来月上旬からおよそ2週間の日程でハワイやグアム、フィリピン周辺などで実施され、訓練の一部は沖縄と四国を除く日本各地の自衛隊施設などでも行われますhttps://t.co/V763NpN8tU#nhk_video pic.twitter.com/Hm6ONIYOlH
據稱，美方邀請自衛隊參與這次勇敢之盾軍演，並提議部分訓練在日本國內進行。
陸海空自衛隊總共約4000人、約130輛車、60架飛機等軍力，將於6月7日至18日投入演習。
除了日本9個地區會成為演習場地之外，日本與美國的戰鬥機6月10日之後，將於青森縣的海上自衛隊八戶航空基地、宮城縣的航空自衛隊松島基地等地起降。
此外，北海道的陸上自衛隊演習場將進行空降訓練；鹿兒島縣的奄美大島周邊屆時也會實施反艦戰鬥訓練等項目。
另外，美軍與海上自衛隊屆時將於東京都小笠原村的硫磺島，訓練修復跑道；而飛彈部隊也會在長崎縣的陸上自衛隊相浦駐屯地參加演習。（譯者：楊惟敬／核稿：陳彥鈞）
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