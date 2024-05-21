6縣市入選「廊帶亮點計畫」　觀光署砸15億吸客

▲苗栗縣政府「苗栗白沙屯至好望角濱海計畫白沙聖域．天空之丘」。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

交通部觀光署今年推出「重要廊帶亮點營造計畫」，總經費15億元，苗栗白沙屯、高雄大港等6縣市獲選，觀光署表示，該計畫預計2027年完成，將串聯旅遊廊帶與增加觀光亮點，預期年遊客人次4.5%成長，創造觀光總產值約1906億元。

為強化地方政府觀光建設及經管所轄直轄市級、縣（市）級風景特定區、結合觀光圈跨域整合觀光資源、民間參與投入公共建設，觀光署提出「重要廊帶亮點營造計畫」（2024-2027年），由地方政府提案競爭，擇優核定補助軟硬體。

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▲高雄市政府「高雄灣區大港．旗津領航計畫」。（圖／觀光署提供）

觀光署組成專家顧問委員會於4月17日、18日，並由觀光署長周永暉主持該計畫審查會，最後評選出桃園市、苗栗縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣等6地方政府的計畫，總經費約計15億元。

觀光署指出，「高雄灣區大港．旗津領航計畫」、「桃園珍珠海岸計畫－竹圍永安南北海岸雙星計畫」、「苗栗白沙屯至好望角濱海計畫－白沙聖域．天空之丘」3縣市計畫通過；台南市、花蓮縣、宜蘭縣所提計畫，近期辦理現勘，再行核定所提計畫內容。

▲高雄市政府「高雄灣區大港．旗津領航計畫」。（圖／觀光署提供）

觀光署表示，提案的核心內容涵蓋觀光遊憩發展方向、符合永續觀光、淨零碳排、減量與美學設計等重要標準，能有效提升景點的品質，強化遊客旅遊體驗。

觀光署表示，預計2027年完工後，串聯旅遊廊帶、擦亮休憩亮點，有效提升6個景點的休憩環境品質，使遊客體驗得到升級，預期年遊客人次達4.5%成長，創造觀光總產值約1906億元。

▲桃園市政府「桃園珍珠海岸計畫-竹圍永安南北海岸雙星計畫」。（圖／觀光署提供）

觀光署強調，「重要廊帶亮點營造計畫」推動是一項全方位的努力，打造更美好的旅遊環境，讓遊客感受台灣無限的魅力。藉地方政府優秀提案的實現，將為台灣觀光業帶來嶄新的發展，為旅遊業的未來注入更多動能與活力。

▲桃園市政府「桃園珍珠海岸計畫-竹圍永安南北海岸雙星計畫」。（圖／觀光署提供）