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我藐視國會！「高雄大路過」破3500人到場聲援　人潮塞爆路口

記者賴文萱／高雄報導

國會擴權法案爆爭議，民間團體發起「我藐視國會」全台串聯活動抗議，其中，高雄部分由網路號召發起「高雄大路過」活動，今（24）日晚間7點在高雄中央公園週邊登場。不少民眾穿黑衣，帶著自製手舉牌、太陽花到場聲援，主辦單位稍早宣布現場已破3500人，希望以柔性方式守護台灣民主。

▲▼ 我藐視國會！「高雄大路過」破3500人到場聲援。（圖／記者賴文萱攝）

▲「我藐視國會」全台串連！高雄大路過破3500人到場聲援。（圖／記者賴文萱攝）

「高雄大路過」活動今晚7點到9點在中央公園、城市光廊、中山一路五福二路交叉口舉行，主辦單位號召民眾穿黑色上衣一起來守護台灣民主。傍晚起，抗議民眾就陸續前往中央公園一帶集結，越晚人潮越多，城市光廊附近路口幾乎擠滿人潮。

▲▼我藐視國會！「高雄大路過」破3500人到場聲援。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼網路號召今晚「高雄大路過」，破3500人到場。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼我藐視國會！「高雄大路過」破3500人到場聲援。（圖／記者賴文萱攝）

活動發起人吳先生表示，今晚活動以靜坐舉牌為主，現場不採大聲公喊口號，以柔性方式去聲援台北活動，因為「沒有討論、不是民主」，希望活動能讓3-80歲的民眾都可以一起來安全表達訴求為主，稍早現場人數也突破3500人。

▲▼我藐視國會！「高雄大路過」破3500人到場聲援。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼民眾帶著自製手舉牌、創意標語前來聲援。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼ 我藐視國會！「高雄大路過」破3500人到場聲援。（圖／記者賴文萱攝）

現場參加民眾紛紛穿著黑衣，舉著「沒有討論、不是民主」、「我藐視沒有民主的國會」、「社畜下班，街頭加班」等標語牌，也有人帶著自製手舉牌「豬哥亮沒有死，死的是2014的黃國昌」、「我是追星人，也是台灣人」、「2兆可以讓泰勒絲在台灣開2.2萬場The-Eras Tour」，甚至還出現民眾自製的黃國昌靈堂。

▲▼我藐視國會！「高雄大路過」破3500人到場聲援。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼網路號召今晚高雄大路過，破3500人到場。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼我藐視國會！「高雄大路過」破3500人到場聲援。（圖／記者賴文萱攝）

現場參與民眾年紀從老到少通通都有，可以看見不同世代的支持者在場互相討論議題，幫彼此加油，另外，也有路過民眾得知抗議內容後，喊話打氣「加油加油！台灣有你們真好」。

由於現場人潮眾多，高雄警方也嚴陣以待，出動30名警力維持周邊秩序及交通。高雄市議員林智鴻、湯詠瑜、陳慧文、張博洋等人，也到場發送文宣品、抗議布條一起聲援支持。

▲▼ 我藐視國會！「高雄大路過」破3500人到場聲援。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼網路號召今晚高雄大路過，破3500人到場。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼我藐視國會！「高雄大路過」破3500人到場聲援。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼我藐視國會！「高雄大路過」破3500人到場聲援。（圖／記者賴文萱攝）

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