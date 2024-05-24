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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

10年前太陽花靜坐聲援　彰化議員楊子賢力挺：我藐視國會

▲彰化議員楊子賢舉看板聲援。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化議員楊子賢舉看板聲援。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

國會擴權法案爆爭議！立法院今(24日)將續審國會改革法案，有民間團體舉辦「我藐視國會」全台串聯活動，號召民眾在台北、台中、彰化、嘉義、台南、高雄及台東等7地進行抗議示威，彰化縣議員楊子賢10年前也曾因太陽花學運，他號召高中生到車站前靜坐聲援，希望今天有更多的學子願意站出來，共同守護台灣的未來。

楊子賢(28歲)是彰化縣議會最年輕的縣議員，他昨天針對近日「國會擴權法案」，前往彰化傳統市場宣講，表示，藍白兩黨國會黨團，想強行通過的法案與你我密切相關，目前擴大立院調查權，未來立委將可跳過司法程序，直接對受立院調查的一般民眾、企業、團體進行罰款，隨意要求人民作證，不只侵犯人民財產，大開民主倒車。

楊子賢指出，議員與立委同樣身為民意代表，所謂藐視國會罪如果未來適用在地方縣市議會，未來在地方議會上的質詢，是否也要適用「藐視議會罪」？彰化縣政府不是直轄市，局處首長有一半都是高考出身的專業文官，若也被類似擴權法案加以定罪，此狀況會是縣府與縣民之福嗎？未來又有誰願意承擔風險來為地方政府工作呢？

楊子賢指出，他10年前曾因太陽花學運，號召高中生到彰化火車站前靜坐聲援，今天也站在車站前舉起看板，力挺晚上6點「我藐視國會」全台串聯活動，也希望有更多的人一起站出來守護台灣的民主幼苗。

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