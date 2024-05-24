「我藐視國會」彰化場500人聚集！發起人是當地高二學生

記者唐詠絮、柯振中／彰化報導

【晚間07：01更新】：根據現場回傳的最新消息，隨著天色漸暗，彰化火車站前聚集的人潮愈來愈多，暫時沒有散去的跡象，不過儘管人數變多，秩序還是維持得相當好，並無出現騷亂。

▲我藐視國會彰化場的發起人是高二生，現場已有超過500人聚集。（圖／記者唐詠絮攝）



立院風波持續不斷，有民間團體、民眾發起「我藐視國會」的全台串聯活動。其中彰化場是由2名高二學生發起，24日晚間6點開始在彰化火車站站前廣場集合，截至目前為止，大約已聚集500多人，現場以學生居多。

▲▼我藐視國會彰化場的發起人是高二生，現場已有超過500人聚集。（圖／記者唐詠絮攝）



照片當中可以看見，許多民眾舉著牌子，現場還有人在發放太陽花。而牌子上的標語種類相當多，包含「誰跟你職業學生，我職業台灣人啦！TEAM TAIWAN」、「反黑箱、反擴權，沒有討論不是民主」、「早上青島、下午學校、晚上這裡」、「十年前我還小，十年後我會到」等等。

▲▼我藐視國會彰化場的發起人是高二生，現場已有超過500人聚集。（圖／記者唐詠絮攝）



▲我藐視國會彰化場的發起人是高二生，現場已有超過500人聚集。（圖／記者唐詠絮攝）



活動開始以後，現場有人發表談話，不少民眾正在聚精會神聆聽，雖然人數眾多，但秩序維持得相當好。

▲▼有民眾自製招魂幡到場，表達自己的訴求。（圖／記者唐詠絮攝）

