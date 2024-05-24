「我藐視國會」全台串連！網號召今晚高雄大路過　估3千人到場

▲「我藐視國會」全台串連！台灣基進率先舉辦「反國會濫權、南部大集結」活動。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國會擴權法案爆爭議，立法院今日將進行續審，民間團體發起「我藐視國會」全台串聯活動抗議。繼台灣基進昨晚率先舉辦「反國會濫權、南部大集結」活動後，今（24）日晚間7點在高雄中央公園週邊還有一場「高雄大路過」活動，訴求反對黑箱立法、反對國會無限無理擴權、守護民主自由、為台灣加油。

針對立院今天續審國會職權修正相關法案，台灣基進高雄市議員張博洋昨率先號召民眾到國民黨高雄黨部前集會表達不滿心聲，從5歲到80歲民眾紛紛到場表達訴求，主辦單位更一度宣布破一千五百人參與，訴求「停止粗暴表決，法案全面退回」。

▲「我藐視國會」全台串連！台灣基進率先舉辦「反國會濫權、南部大集結」活動。（圖／記者賴文萱翻攝）

民眾在現場也在象徵諷刺的藍白拖上，寫下對國民黨、民眾黨、國會擴權、錢坑法案的不滿，並共同封箱，寄到立法院國民黨黨團，表達公民的怒吼。

張博洋昨說，為何選在立院續審法案的前一晚辦集會，就是要呼籲社會關注天亮之後的立院大戰，挑在國民黨黨部門口集會，就是要警告這個愛中國如癡如醉的政黨，即刻停止不當行為，全面退回劣質法案！

▲▼「我藐視國會」全台串連！網路號召今晚高雄大路過，估3千人到場。（圖／記者賴文萱翻攝）

民間團體今也陸續發起「我藐視國會」全台串聯活動，其中，「高雄大路過」活動預計今晚7點到9點在中央公園、城市光廊、中山一路五福二路交叉口舉行，號召民眾穿黑色上衣一起來守護台灣民主。

活動發起人吳先生表示，今晚以靜坐舉牌活動為主，現場不採大聲公喊口號，會以柔性方式去聲援台北活動，因為「沒有討論、不是民主」，希望活動能讓3-80歲的民眾都可以一起來安全表達訴求為主，預估應會有3000人以上參加。

▲▼網路號召高雄大路過，今晚7-9點在城市光廊一帶舉行。（圖／翻攝高雄大路過FB粉絲專頁）