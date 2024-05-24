　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「我藐視國會」全台串連！網號召今晚高雄大路過　估3千人到場

▲▼「我藐視國會」全台串連！網路號召今晚高雄大路過　估3千人到場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲「我藐視國會」全台串連！台灣基進率先舉辦「反國會濫權、南部大集結」活動。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國會擴權法案爆爭議，立法院今日將進行續審，民間團體發起「我藐視國會」全台串聯活動抗議。繼台灣基進昨晚率先舉辦「反國會濫權、南部大集結」活動後，今（24）日晚間7點在高雄中央公園週邊還有一場「高雄大路過」活動，訴求反對黑箱立法、反對國會無限無理擴權、守護民主自由、為台灣加油。

針對立院今天續審國會職權修正相關法案，台灣基進高雄市議員張博洋昨率先號召民眾到國民黨高雄黨部前集會表達不滿心聲，從5歲到80歲民眾紛紛到場表達訴求，主辦單位更一度宣布破一千五百人參與，訴求「停止粗暴表決，法案全面退回」。

▲▼「我藐視國會」全台串連！網路號召今晚高雄大路過　估3千人到場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲「我藐視國會」全台串連！台灣基進率先舉辦「反國會濫權、南部大集結」活動。（圖／記者賴文萱翻攝）

民眾在現場也在象徵諷刺的藍白拖上，寫下對國民黨、民眾黨、國會擴權、錢坑法案的不滿，並共同封箱，寄到立法院國民黨黨團，表達公民的怒吼。

張博洋昨說，為何選在立院續審法案的前一晚辦集會，就是要呼籲社會關注天亮之後的立院大戰，挑在國民黨黨部門口集會，就是要警告這個愛中國如癡如醉的政黨，即刻停止不當行為，全面退回劣質法案！

▲▼「我藐視國會」全台串連！網路號召今晚高雄大路過　估3千人到場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼「我藐視國會」全台串連！網路號召今晚高雄大路過，估3千人到場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼「我藐視國會」全台串連！網路號召今晚高雄大路過　估3千人到場。（圖／翻攝高雄大路過FB粉絲專頁）

民間團體今也陸續發起「我藐視國會」全台串聯活動，其中，「高雄大路過」活動預計今晚7點到9點在中央公園、城市光廊、中山一路五福二路交叉口舉行，號召民眾穿黑色上衣一起來守護台灣民主。

活動發起人吳先生表示，今晚以靜坐舉牌活動為主，現場不採大聲公喊口號，會以柔性方式去聲援台北活動，因為「沒有討論、不是民主」，希望活動能讓3-80歲的民眾都可以一起來安全表達訴求為主，預估應會有3000人以上參加。

▲▼「我藐視國會」全台串連！網路號召今晚高雄大路過　估3千人到場。（圖／翻攝高雄大路過FB粉絲專頁）

▲▼網路號召高雄大路過，今晚7-9點在城市光廊一帶舉行。（圖／翻攝高雄大路過FB粉絲專頁）

▲▼「我藐視國會」全台串連！網路號召今晚高雄大路過　估3千人到場。（圖／記者賴文萱翻攝）

ET快訊
快訊／暴打高嘉瑜！林秉樞確定關2年9月　再14天就自由
藝人轉發「台灣將回歸祖國」　網點名1男星不需表態：真的聰明
快訊／逃亡4天雙北趴趴走！　殺人未遂犯脫逃罪起訴
畢旅集體中邪！5國中生送醫畫面曝　師：學生覺得是看到那些
北捷博愛座阿伯「座位上舉牌」！內容全讚爆：感謝提醒
快訊／17歲高中生母公開信！　「已原諒3刀男」
直擊／青島東路占滿5千人！
墾丁畢旅集體中邪！4女1男躁動、哭泣　送醫狀況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯建銘指韓國瑜是「最後長城」　「歷史罪人或共同院長在一念之間」

統戰最新戰場在立院？　黨政人士揭三步驟劇本：台灣陷內外交迫

又來了！大陸2海警船高速侵入金馬水域　海巡署5月第8度驅離

林淑芬右勾拳重擊麥玉珍　民眾黨：民進黨傷了新住民的心

海巡監控共艦「第一視角」曝光　管碧玲：中國應體認區域和平責任

「我藐視國會」全台串連！網號召今晚高雄大路過　估3千人到場

陸環台軍演「懲戒謀獨」　綠黨團發聲明：國際對賴清德談話高度肯定

四叉貓6天收30多萬斗內！他酸「蹭新聞好生意」　2人隔空開砲

空中視角釋出！國防部秀P-3C反潛機監控畫面　多艘共艦行跡全曝光

「2兆錢坑法案」是瞎扯？　事實查核中心打臉民進黨

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

正面擋刀！中捷英勇黑衣男現身　還原現場：妻在旁邊我不能放手

中捷3刀男進看守所一夜難眠　怨身體檢查「怎麼會是這樣」

政大時裝週超狂！男學生創意扮鴕鳥走秀

拿寶可夢比喻讀書進化　講師幽默引導學生思考

辦一場婚禮要花多少錢？　夫妻曝自身經驗：186萬

柯建銘指韓國瑜是「最後長城」　「歷史罪人或共同院長在一念之間」

統戰最新戰場在立院？　黨政人士揭三步驟劇本：台灣陷內外交迫

又來了！大陸2海警船高速侵入金馬水域　海巡署5月第8度驅離

林淑芬右勾拳重擊麥玉珍　民眾黨：民進黨傷了新住民的心

海巡監控共艦「第一視角」曝光　管碧玲：中國應體認區域和平責任

「我藐視國會」全台串連！網號召今晚高雄大路過　估3千人到場

陸環台軍演「懲戒謀獨」　綠黨團發聲明：國際對賴清德談話高度肯定

四叉貓6天收30多萬斗內！他酸「蹭新聞好生意」　2人隔空開砲

空中視角釋出！國防部秀P-3C反潛機監控畫面　多艘共艦行跡全曝光

「2兆錢坑法案」是瞎扯？　事實查核中心打臉民進黨

阿里山「栩悅號」今首航！6月底前全滿　獨家路線、推薦遊程一次看

築地市場爆爭執！名店「邊罵邊趕人」芳瑜媽：欺負觀光客 路人認出全被拍

看到1隻就要清！洗車「驚見超級蟑螂車」　他傻：清出一整杯

西班牙餐廳大怒神式倒塌！頂層露台轟一聲「3樓變1樓」　已4死25傷

快訊／暴打高嘉瑜！林秉樞確定執行2年9月　再關14天就自由身

脫口喊「護士」挨罵！他好奇：和護理師差哪　衛福部解答

防吊臂砸中捷憾事　交通部增訂捷運兩側「高空吊掛作業」規範

「如此愛國，不當兵可惜！」青島東路塞爆　議員：看多少人願意簽

看著金惠奫就甜笑！ 張度妍問在交往吧？　邊佑錫曖昧笑：無可奉告

交友軟體「與妹子聊1話題」是禁忌！過來人點頭：瞬間冷掉

小豎琴海豹雪地中張望　無辜大眼可愛度破表！

政治熱門新聞

快訊／遭綠委揮拳揍臉！　麥玉珍臉腫淚崩：他們真的太過分了

直擊／綠白委激情互毆！藍營祭「看板海」反制綠布條　標語卡位戰一團

綠白互毆影片曝光！麥玉珍首擊未中怒踹　林淑芬右勾拳轟臉

男女假冒記者闖立院　藍委門前放菊花被抓包

「我藐視國會」今舉辦　醫籲別衝動

曝韓國瑜辦公室墨寶　洪孟楷喊震撼：恰如此時此刻他心境

財經網美：小草應站出來杯葛國會擴充

最新民調57.5％支持藐視國會罪　517衝突民眾同情民進黨　

蔡正元酸包圍立院不攻：無三小路用

空中視角釋出！國防部秀P-3C反潛機監控畫面　多艘共艦行跡全曝光

直擊／立院又爆口角！綠轟藍「霸佔國會」　藍怒：簽到也要插隊

民眾冒充多重身份闖立院！進立委辦公室發黃菊花　被抓包全程遮臉

全台串聯「我藐視國會」明7縣市開戰

反控林淑芬先攻擊麥玉珍　陳智菡曝影片：看那得意輕蔑的眼神

更多熱門

相關新聞

財經網美：小草應站出來杯葛國會擴充

財經網美：小草應站出來杯葛國會擴充

立法院續審國會改革草案，引爆朝野衝突，場外也聚集抗議民眾。「財經網美」胡采蘋認為，小草也應該站出來杯葛這次議事，否則一旦國會擴權、給予立委極大的調查權，民眾黨主席柯文哲將首當其衝，被藍營活活整死。

全台串聯「我藐視國會」明7縣市開戰

全台串聯「我藐視國會」明7縣市開戰

國6東延等特別條例惹議　李孟諺：應循環評既定程序

國6東延等特別條例惹議　李孟諺：應循環評既定程序

民眾黨破解國會改革11大謠言！　喊話民進黨「直球對決」別詐欺人民

民眾黨破解國會改革11大謠言！　喊話民進黨「直球對決」別詐欺人民

知識份子不該利用知識餵養仇恨

知識份子不該利用知識餵養仇恨

關鍵字：

國會擴權反對黑箱立法守護民主我藐視國會高雄大路過

讀者迴響

熱門新聞

墾丁恐怖畢旅！5國中生「集體中邪」昏迷送醫

硬擠舒淇…森星疑「慘遭主辦除名」

墾丁畢旅爆「國中生集體中邪」！警消還原現場

14歲國中生破處約砲大姐姐！3天後「流黃綠色濃汁」

「艾維尼」颱風今晚生成　大迴轉路徑曝光

前立委通緝犯病逝中國　「化成灰」仍無法返台

單車正妹裙被絞死　當街上下全空！本尊現身

楊丞琳、陳妍希跟進！

即／舔耳揉胸爆醜聞　宥勝一審判刑8月

兒搭中捷遭砍！父曝第一時間未跑原因

老公新婚夜軟掉！　人妻氣瘋「逃回娘家」竟懷孕了

波音血染道瓊收黑605點　輝達1037美元創新高

女兒給大尺度Coser「洗面奶」　爸道歉喊告

吉野家雙北多間分店收攤「爆關店潮」

快訊／遭綠委揮拳揍臉！　麥玉珍臉腫淚崩：他們真的太過分了

更多

最夯影音

更多

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面