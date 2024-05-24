賞麥玉珍精準右鉤拳！林淑芬服務處變「格鬥訓練中心」被勸比奧運

記者閔文昱／綜合報導

立法院今（24日）續審國會改革法案，上午會議開始前，藍綠白立委發生激烈衝突，綠委林淑芬與白委麥玉珍甚至在議場扭打互毆，事後互控對方出手在先，不過隨著更多現場畫面曝光，當時疑似是林淑芬先賞對方一記「精準右鉤拳」，麥玉珍才出腳還擊。對此，林淑芬的服務處也在Google地圖上被網友惡搞改為「林淑芬格鬥訓練中心」。

國民黨立委林思銘24日傍晚在臉書PO出最新畫面，只見麥玉珍當時正與其他綠委爆發口角衝突，疑似不小心撞到身後的林淑芬，引發林淑芬不滿，並出手推了她一把。麥玉珍隨即轉身和林淑芬理論，卻又遭對方在腰間「小打」了一下，麥玉珍憤而出手還擊，但林淑芬馬上送出一記重拳砸在她的左臉上，最終不甘落於下風的麥玉珍只能出腳把對方踹開。

▲綠委林淑芬（右）右勾拳重擊白委麥玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

畫面一出，不少網友紛紛到林淑芬的臉書開酸「林淑芬成為格鬥訓練過的最佳典範？」、「有淑芬這樣的重砲手示範，台灣人民可以不用擔心對岸打過來了，光是共軍看到這種戰鬥力，怕都來不及了」、「真的是女拳自助餐欸，一言不合就開打」，甚至還有網友在Google地圖上，將林淑芬的服務處直接改為「林淑芬格鬥訓練中心」。

國民黨立委葉元之也在臉書上轉發「林淑芬格鬥訓練中心」畫面，並開酸林淑芬那記右勾拳「又快又狠又準」，一拳揮出台灣拳擊的未來，呼籲對方應該去參加巴黎奧運拳擊項目，為國爭光，也喊話想練拳的民眾，可以考慮考慮到林淑芬服務處訓練。

▲林淑芬的服務處在Google地圖上被改為「林淑芬格鬥訓練中心」。（圖／翻攝自Google Map）

針對該起肢體衝突，林淑芬說明，起因是她被國民黨推擠離開主席台，此時民眾黨立委麥玉珍阻擋其他立委出入佔據主席台側走道，因此她推了麥玉珍示意要經過，請對方不要擋路，不料麥玉珍一回頭就出手要攻擊她的臉部，她基於正當防衛才還手，而麥玉珍見她要離開還用腳猛踹她，感嘆白委先動手動腳打人，還驗傷要告人，「打人喊救人，現在是只能藍白動手打人？」