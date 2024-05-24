全台聲援野百合！台南文學館聚集150人　南一中生請假到場

▲台南文學館前聚集約150人聲援。（圖／記者林東良攝）

記者楊漢聲、林東良、莊智勝／台北報導

立法院今（24）日續審國會改革法案，在公民團體號召下，場外集結抗議人潮不斷增加，各縣市也群起響應，台東今上午出現民眾手舉標語、高喊口號「反對國會、違憲擴權」；台南文學館前也聚集約150人聲援，現在還有善心人士提供免費水、飲料等物資。

國會改革法案引爆藍、綠、白爭議，不只國會內部發生暴力推擠衝突，場外也聚集民眾聲援，立法院外青島東路今上午人潮開始聚集，截至中午12時現場已聚集約1萬人。民團要求將違背程序正義的《立法院職權行使法》、《刑法》藐視國會罪等三法案退回委員會重審，並在現場發起「百合花」，讓民眾手持高舉象徵民主，持續強調「沒有討論，不是民主」；而民眾也高舉口號「我藐視國會」表達抗議。

▲台東上午出現民眾集結，高喊口號「反對國會、違憲擴權」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

此外，台東今上午也出現民眾集結響應，並高喊口號「反對國會、違憲擴權」。台南文學館今下午也聚集約150人聲援，現場還發放免費水、飲料等物資供領取；一名就讀台南一中高中三年級的蔡姓同學表示，今天的活動是他所發起，自己特地請假到場，來上「實地公民課」。蔡同學認為，「國會應該要重新審查國會改革5法案，因為逐項討論時有立委的提案沒有被顧慮到，就直接逕付二讀，讓法案的正當性不那麼足夠。」

▼台南一中的蔡同學（左）今特地請假到場上「實地公民課」。（圖／記者林東良攝）