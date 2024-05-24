槓上麥玉珍！林淑芬還原始末　嗆白營：用族群身分掩飾先動手動腳

實習記者石嘉豪／台北報導

綠委林淑芬與白委麥玉珍今（24日）在國會起口角衝突，雙方後續互相指責對方對手在先，民眾黨黨團主任陳智菡則表示，「看到台灣人這樣對新住民委員動手，我感到非常丟臉」。對此，林淑芬怒回，麥玉珍先出手攻擊她的臉部，自己是基於正當防衛才還手，然而，陳智菡故意用族群身分，來掩飾麥玉珍先動手打人，是打人喊救人，並直言，現在是只能藍白動手打人？

林淑芬提到，今天早上立法院的衝突事件，起因是她被國民黨推擠離開主席台，此時，民眾黨立委麥玉珍阻擋其他立委出入佔據主席台側走道。

因此，林淑芬推了麥玉珍示意要經過，請麥玉珍不要擋路，不料，麥玉珍一回頭就出手要攻擊她的臉部。

▲林淑芬先揮拳麥玉珍 國會改革亂鬥 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

林淑芬透露，自己基於正當防衛才還手，於是麥玉珍再度想攻擊她，眼見她要離開，麥玉珍再次攻擊她，用腳猛踹她。

然而，對於陳智菡說「看到台灣人這樣對新住民委員動手，我感到非常丟臉」，林淑芬回擊，這件事根本無關族群，就只是議事衝突。

林淑芬困惑，陳智菡還說林淑芬打完人後那種得意的眼神？林痛批，「這是故意用族群身份，來掩飾麥玉珍先動手打人」。

最後，林淑芬感慨，白委先動手動腳打人，還驗傷要告人，打人喊救人，現在是只能藍白動手打人？