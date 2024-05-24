「智慧領航產業科技鑄造未來」　雲科大未來學院成果展登場

▲鑄造公會林國偉理事長體驗VR鑄造產線系統。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林科技大學未來學院產業科技學士學位學程暨智能示範鑄造產學攜手合作專班，今（24）日舉辦學生實習畢業成果展，此次展覽不僅展示學生在實習過程中的專業鑄造技能，以及實務專題成果，更凸顯未來學院與產業的多元連結，以及對智慧鑄造未來發展的投入。

雲林科技大學指出，鑄造產業是台灣的重要基礎工業，產品涵蓋工具機、汽機車、綠能、航太及生物科技等領域。目前年產值約新台幣1000億元，800多廠家主要聚集在中部地區，人才需求日益增長。

▲楊能舒校長聆聽學生講解作品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

為了長期培育優秀專業人才以滿足業界需求，雲科大未來學院產科學程創設鑄造專班，讓學生在高職畢業後進入雲科大就讀；學生週一到週四在業界實習，週五和週六到校上課，週日休息，藉此達成技能精進與知識增長的雙重培訓目標。透過產學攜手合作的學制，成功實現「就學即就業」的理想。

▲楊能舒校長、鑄造公會廖坤成榮譽理事長及魏文彬常務理事聆聽學生講解作品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

未來學院院長鄭宇伸強調，產業與教育的密切合作是穩定人才投入的重要關鍵，並有助於解決產業人才斷層與學用落差的問題；鼓勵學生在未來職業生涯中保持堅持不懈和追求卓越的精神，為鑄造業創造更美好的未來，這種產學攜手合作培育人才的模式，將為產業的永續發展帶來更多可能性。

雲林科技大學表示，成果展包括「學生實務專題成果發表」和「鑄造產業VR展示」兩大部分。學生展現在實習中的技能成就，並在學校的實務專題上也有亮眼的成果。雲科大透過產學攜手合作計畫，促成學校與業界共構，不僅能培育更多具有實務經驗的優秀鑄造人才，還為製造產業的未來建立了堅實而穩定的人才基礎。

▲楊能舒校長、未來學院鄭宇伸院長、鑄造公會廖坤成榮譽理事長及來賓聆聽VR鑄造產線系統。（圖／記者蔡佩旻翻攝）