端午佳節「好運旺來」　雲林發放2.3萬鳳梨贈長青食堂及長輩

▲雲林縣政府今日於古坑鄉崁頭厝社區發展協會辦理雲林縣113年度銀髮據點量能提升暨社區共生計畫「好運旺來」長青食堂暨社區照顧關懷據點發放鳳梨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

五月五端午佳節將至，雲林縣政府今（21）日於古坑鄉崁頭厝社區發展協會辦理雲林縣113年度銀髮據點量能提升暨社區共生計畫「好運旺來」長青食堂暨社區照顧關懷據點發放鳳梨活動，為縣內長者提前歡度端午節。

端午前夕共針對縣內177個長青食堂及165處社區照顧關懷據點接受服務的長輩和參與服務的工作人員與志工共約有2萬3000多人全數發送鳳梨，希望長者們端午節快樂、好運旺旺來。平時多善加利用長青食堂及關懷據點，感受社會的溫暖與關懷，生活得健康有尊嚴，更活得快樂幸福。

▲雲林縣長張麗善於長青食堂發放鳳梨祝福長輩端午佳節愉快。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善表示，雲林縣政府為了感謝縣內所有長輩對縣政的支持，踴躍參加長青食堂及關懷據點，今年特別運用雲林縣公益彩券盈餘分配款經費透過長青食堂為鄉親長輩來加菜，最重要的是，我們雲林縣自己出產的鳳梨品質優，香甜多汁又好吃，富含纖維質，搭配端午節的粽子，解膩又促進消化，提供長輩營養與健康。

社會處長林文志表示，社區照顧關懷據點與食堂的服務能夠如此蓬勃發展，除了工作人員與志工伙伴的默默辛勤努力，更重要的是鄉親長輩願意走出家裡，到照顧據點參與活動、到長青食堂促進社會參與及一起共餐、聊天互動，希望有更多的長者來參與，讓每位長者及社區環境健康又活絡。

▲雲林縣出產的鳳梨品質優，富含纖維質，搭配端午節的粽子，解膩又促進消化，提供長輩營養與健康。（圖／記者蔡佩旻翻攝）