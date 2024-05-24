廢死聯盟不表態重大刑案「轉發立院反國會改革」　他轟：不演了！

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

廢死聯盟不表態重大刑案「轉發立院反國會改革」　凌濤：不演了！

未對中捷砍人、基隆逃犯案表態　凌濤轟「廢死聯盟配合綠營轉移焦點」

▲未對中捷砍人、基隆逃犯案表態 凌濤轟「廢死聯盟配合綠營轉移焦點」。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊 

立法院國會改革法案，藍綠白激烈攻防未歇，廢死聯盟也在臉書分享立法院外的抗議直播影片。對此，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤23日批評，廢死聯盟根本就是綠營側翼，廢死聯盟真的不演了，趕快分享圖文，做好綠營側翼的角色，配合民進黨發動反改革抗爭，「是不是根本是為了轉移廢死焦點？」

近日台灣爆發多起社會案件，包括台中捷運發生隨機砍人案、基隆殺人未遂犯脫逃事件等，引發人心惶惶。凌濤在臉書上批評，廢死聯盟對於這麼多重大刑案不表態，卻在立院外反國會改革，顯示廢死聯盟真的不演了。

他質疑，台灣的民主沒什麼天崩地裂的事，但台灣的社會安全網、能源用電量能、高漲的電價、未達共識堅持不執行死刑、甚至嘗試廢死的民進黨執政團隊，才是真正讓台灣民主陷於險境的大麻煩。

凌濤也說，為何真正沈默多數的台灣社會沒有站出來支持這次的抗爭？因為這十年，大家看穿了這些側翼的嘴臉，特別是上次的學運領導階層，不是封官加爵、就是荒腔走板吸毒被判刑、涉入各項案件，「台灣人，你還要容忍嗎？」

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