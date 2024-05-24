海巡監控共艦「第一視角」曝光　管碧玲：中國應體認區域和平責任

實習記者石嘉豪／台北報導

中國解放軍昨日宣布在台灣周遭海域展開「聯合利劍–2024A」軍演，我國也隨即啟動應對措施。對此，海洋委員會主委管碧玲今（24日）表示，海巡同仁全力以赴，一方面應對中國的軍演，另一方面，海巡在其他海洋守護相關業務，也沒有荒廢。管碧玲還呼籲，中國應體會台灣的善意，體認區域和平的責任。

因應中國的利劍演習，管碧玲提到，「我們都在崗位上，保護國人安居樂業，我們責無旁貸，全力以赴！」昨晚11點多，管碧玲剛開完因應中國軍演的應變會議，她透露，同仁們幾乎都睡在辦公室，且弟兄姊妹們全面返回崗位，一方面應對中國的軍演，另一方面，事關民生以及海洋守護各相關事項，一點也沒有荒廢。

▲海洋委員會主委管碧玲。（圖／記者屠惠剛攝）

管碧玲細數，昨天，海巡同仁分別在岸、海各崗位上，受理一個肇事逃逸通緝犯投案，再受理另一個洗錢防治罪通緝犯投案，還出動一艇8人、4車11人搜救潛水失蹤的民眾，搜救未果，海巡持續救援，但不幸清晨發現已經救不回來。

此外，管碧玲指出，有漁船在遠洋發生火災，海巡協助國搜中心與外交部處理救援聯繫事項，好在人員均安；海巡還救活了一隻綠蠵龜送往海生館照護，但是再搶救另外一隻更大的綠蠵龜，因為傷勢嚴重，不幸救不回來。

管碧玲進一步指出，海巡還有尋獲一具大體，不幸已無生命跡象；兩起水上摩托車訓練活動，協助維護安全；驅離一艘越界陸船，以及一艘越界越南漁船；小三通入境，查處了一位違規攜帶中國農產品的事件。

管碧玲感慨，海巡的忙碌如常，中國軍演影響我國在漁汛期護漁的量能等業務，但是，海域安全、海洋保育、救生救難、海上治安，海洋部都沒有荒廢。

面對新署長上任第三天、中國軍演，管碧玲說，自己會陪大家面對，看到整個團隊上下一心，通力合作，讓她感到欣慰。

管碧玲強調，海委會的同仁們埋頭工作，最大的任務就是守護主權，最大的願望就是人民生活如常，當然，「期待中國體會台灣的善意，體認區域和平的責任，讓事件趕快平息！」