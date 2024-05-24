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中共軍演不如2年前　日媒曝關鍵：想施壓但不想提高「與美緊張」

▲▼殲16。（圖／國防部提供）

▲共軍殲16戰鬥機。（圖／國防部提供）

文／中央社

日媒分析，中共解放軍今天開始環台演習，這是中國對台灣新政權的警告，展現共軍有能力封鎖台灣與武統台灣。但這次演習不如2年前時任美國眾議院議長裴洛西訪台時的規模，軍事緊張情勢是否升高還待觀察。

朝日新聞報導，中共軍演是為了回應總統賴清德20日的就職演說。中國政府長期以來認定賴總統是「獨立勢力」，賴總統在就職演說中指出「中華民國台灣是一個主權獨立的國家」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，直接點名中國。中國對此提高對台灣的批評聲量，同時施以軍事壓力。

中共此次演習在台灣的北部、南部、東部等5大紅區展開，包圍台灣。前日本駐中國武官、笹川和平財團的研究員小原凡司表示，這次部署顯示「中國軍方有對台灣展開海上封鎖的軍事計畫。」

演習地點靠近金門、馬祖、東引島等，包括今年2月發生中國漁船躲避台灣海巡導致船隻翻覆、漁民落海身亡案的區域。小原表示，或許中共目的是要顯示他們能夠迅速行動，奪取台灣的離島地區。

這些離島周邊地區，在2022年中共因為裴洛西（Nancy Pelosi）訪台舉行大規模軍演時，並未被列入演習地帶。

此外。中共把這次演習命名為「聯合利劍－2024A」，小原指出，既然是2024A，依據過去慣例，應該也有B、C，「因此不該認為這就是結束。」

目前還不清楚這次演習的具體規模，以及使用的武器類型。2022年裴洛西訪台後舉行的軍演當中，中國發射了5枚彈道飛彈，落入日本的專屬經濟區（EEZ）。

前自衛艦隊司令官香田洋二表示：「目前看來，演習規模似乎沒有裴洛西訪台時那麼大。這次似乎是為了對台灣的新政權施壓，而不是為了加劇與美國的緊張關係。」

朝日新聞報導，共軍聲稱這次演習是對台灣的「懲罰」。從政治面來看，在未來4年賴總統執政期間，中國很可能會拒絕與台灣接觸及展開對話。透過施以軍事威脅，中國要向台灣展示無望與中國恢復經濟關係，藉此動搖賴政權，並製造台灣社會不安。

報導指出，不過，對於台灣意識已經扎根、對中國的歸屬意識薄弱的台灣民眾而言，中國的強硬路線可能會產生反效果。

 
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