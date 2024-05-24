美英澳日等8國聯合發聲挺台　呼籲允許台灣參加WHA

▲世界衛生組織（WHO）將於5月27日在瑞士日內瓦展開世界衛生大會（WHA），台灣至今仍未收到邀請函。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國與英國、加拿大、澳洲、德國、捷克、立陶宛和日本等8個國家的駐台辦事處，於周五（24日）聯合發表聲明，呼籲讓台灣參與世界衛生組織（WHO）本月27日舉辦的年度重要會議「世界衛生大會」（World Health Assembly，WHA）。

根據路透社報導，由於受到中國反對，實行民主治理的台灣被排除在大部分國際組織之外，中國宣稱台灣為其領土。在曾與中國簽署標誌性貿易和旅遊協議的前總統馬英九執政下，台灣從2009年到2016年以觀察員的身份參加WHA。不過，前總統蔡英文拒絕接受中國的「一個中國」立場，北京當局因此自2017年開始阻擋台灣參加WHA。

據報導，美國與其他國家駐台北的實質大使館發表聯合聲明稱，「在日內瓦舉行的第77屆世界衛生大會開幕在即，台灣在很大程度上仍然被排除在世界的全球衛生體系之外。」

聲明表示，「邀請台灣作為觀察員參與，將最能體現世衛組織致力在國際衛生合作中採取包容性的『人人享有健康』（Health For All）精神方針。」

聲明進一步指出，「台灣被排除在世界衛生大會──這項全球最重要的衛生論壇之外，是不合理的，並且破壞了世界所要求的全球公共衛生合作與安全。」

路透報導稱，美國和美方的一些重要盟友，雖與台北沒有正式的外交關係，但已多次呼籲讓台灣參與，這激怒了北京。中共國台辦本月表示，台灣參加WHA的政治基礎不復存在，且認為這是民進黨當局造成的。台灣政府表示，北京無權在國際舞台上代表或代替台灣發言。世衛組織則表示，台灣是否參與是由會員國所決定。