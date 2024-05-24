藝人轉發「台灣將回歸祖國」　網點名1男星不需要表態：真的聰明

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台藝人轉發「台灣將回歸祖國」　網點名周杰倫：沒辦微博真的聰明

▲▼周杰倫。（圖／翻攝自周杰倫IG）

▲周杰倫。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

記者曾筠淇／綜合報導

中國官媒央視22日在微博喊出「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」口號，多位名人都轉發並寫下「中國終將實現完全統一」、「台灣必將回歸祖國的懷抱」，就有中國網友整理出台灣名人的表格，將有轉發、沒轉發的名人記下來。對此，也有台灣網友點名1男星，直呼沒辦微博很聰明。

央視22日在微博發文，寫下「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家，『台獨』死路一條」、「祖國統一勢不可擋，中國終將實現完全統一」。

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▲侯佩岑、歐陽娜娜轉發「台灣必將回歸祖國」。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜Nana、侯佩岑）

▲歐陽娜娜、侯佩岑轉發「台灣必將回歸祖國」。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜Nana、侯佩岑）

其中包含侯佩岑、楊丞琳、陳妍希、歐陽娜娜、張韶涵、楊宗緯、王以綸等多名台灣藝人都轉發文章，並寫下「中國終將實現完全統一」、「台灣必將回歸祖國的懷抱」。

就有女網友在Dcard上，以「中國瘋狂要求台灣藝人表態」為標題發文，並轉貼一張中國網友製作的表格，上頭列出多名台灣名人，將有轉發、沒轉發的名人都記錄下來。

文章曝光後，就有網友討論道，「每年都要搞一次這種政治任務」、「之前剛開始還會覺得很生氣，到後來只覺得很好笑」、「最好笑的是我們比較在乎星野源有沒有外遇」。

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（資料照／記者蔡紹堅攝）

其中還有網友忍不住直呼，「周杰倫沒辦微博真的聰明」、「周杰倫真的很強，他就不用跪」、「周杰倫沒有微博，昆凌是外國籍， 這兩人賺中國錢，但沒一個需要表態」、「周杰倫根本沒用微博，最聰明」、「周杰倫根本沒微博」。

針對此事，陸委會副主委兼發言人梁文傑23日在記者會上表示，每一個藝人可能都有自己的立場，也有為了「現實生活」所不得不的作為，只是在做這一些作為的時候，希望這些人能夠考慮一下培養他們的地方的人的心情、考慮一下自己出生的地方。

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