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情侶路邊吵架！妹子怒炸脫衣「胸罩也解開」　30秒片驚呆全場

記者朱祖儀／綜合報導

情侶吵架太激動？近日網路流傳一段影片，看到一對情侶在街頭吵架，只見女方情緒激動，竟開始在路邊脫衣服，甚至要把內衣解開，男方見狀急忙抱住對方阻止。不少網友看到後笑說，「脫衣吵架比較涼？」「原來脫衣服就贏了」。

▲▼。（圖／翻攝自爆廢1公社）

▲女子吵到一半突然脫衣服。（圖／翻攝自爆廢1公社）

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一名網友在臉書「爆廢1公社」分享一段行車紀錄器畫面，看到一對情侶站在車子前面吵架，情緒非常激動，接著女方直接把包包丟下，並當眾脫掉上衣，身上只剩下黑色內衣，接著雙手還放在背後，作勢要解開胸罩。

男方見狀嚇得急忙把女友抱住，阻止她解內衣的行為，雙方激烈拉扯，最後在男方的勸阻之下，女生才沒有繼續脫衣服，男子也急忙撿起地上的衣服幫女友穿上。

▲▼。（圖／翻攝自爆廢1公社）

▲女子要解開內衣。（圖／翻攝自爆廢1公社）

貼文曝光後，吸引超過40萬人觀看，網友紛紛笑說「麻煩準備要吵架還是無聊找架吵！都先告知一下地址」、「一言不合就脫衣服」、「因為衣服都男生買給她的，脫下來還給他，沒毛病」、「人狠話不多」、「這樣輸贏比較快」、「要請奶奶出來勸架」。

還有不少人說，「吼唷！幹嘛阻止啦」、「我勸你少管閒事」、「可惡！這男的太多管閒事了，下次看到他們吵架，網友記得上前攔阻那男的」、「為什麼要阻止她呢」。

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